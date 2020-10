VIDEO - Alain Merle, une vie avec Brassens

Chaque année, le 29 octobre est une date très spéciale pour Alain Merle : celle de la mort de son idole Georges Brassens. Le Nîmois de 76 ans accumule depuis son adolescence tout ce qui concerne le chanteur. A tel point que sa maison ressemble à un véritable musée aux mille trésors à dénicher.

Brassens partout, du sol au plafond

Des dizaines d'affiches tapissant les murs, des vinyles rares, vieilles cassettes vidéos ou cartes postales par centaines. "Il y en a dans ma chambre aussi, dans toutes les pièces! Sous les lits, dans les armoires... Ça déborde!", s'amuse le collectionneur. Combien de pièces possède-t-il au total ? Après 60 ans passés à chiner dans les brocantes et les marchés aux puces, Alain Merle est incapable de répondre. "J'en ai sûrement plusieurs milliers, je n'en sais rien!" Et parmi ces objets, des pépites comme le moule avec lequel on fabriquait les guitares du chanteur, une planche de sa barque sétoise, l'une de ses pipes et des manuscrits originaux.

"Que celui qui a plus de Brassens que Merle vienne à la maison, je lui donne tout !"

Cette admiration, le Nîmois l'explique parce que "le père Georges" avait toujours le mot juste : "on ne peut pas changer un mot dans une chanson de Brassens". Il aimait aussi la simplicité du poète et son sens de l'amitié à toute épreuve. Amitié qui a bouleversé la vie d'Alain Merle au fil des années : une quinzaine de rencontres au total et quelques repas partagés ensemble. Jusqu'à ce jour d'automne 1981 où le Nîmois perd "un ami, un copain". 39 ans plus tard, il est toujours aussi ému derrière sa longue barbe blanche en parlant de l'enterrement de Georges Brassens auquel il assisté."Si je perdais cette émotion, j'ai l'impression que j'existerais moins. Je n'ai pas de femme, pas d'enfant, pas de voiture, pas d'Internet... Je n'ai que du Brassens!"

"C'est Brassens qui me raccroche à la vie."

Une dernière exposition

Alain Merle revendique plus de 160 expositions de Brassens. Il en prépare une dernière à l'occasion du centenaire de la naissance du chanteur l'année prochaine. Elle est prévue dans le même village où le collectionneur avait rendues publiques ses pièces la première fois en 1982. Le village d'Aumessas dans les Cévennes devrait accueillir cette exposition en juillet 2021. Ultime hommage du "jeunot", comme Georges Brassens l'appelait.