Alain Souchon fait un clin d'œil à Molène dans son nouvel album

Alain Souchon livre une reprise touchante de sa chanson "Le Marin" avec ses fils dans son nouvel album best of sorti ce vendredi 5 novembre. Le refrain a été modifié pour évoquer Molène, qui inspire particulièrement le chanteur. Et le clip met à l'honneur des paysages molénais.

"Il voulait voguer en mer d'Iroise" est devenu "il voulait Molène en mer d'Iroise". Alain Souchon rend hommage à la petite île du Finistère dans une reprise de son titre "Le Marin" enregistrée avec ses fils Pierre Souchon et Ours. C'est l'un des 57 morceaux de "(Nouvelle) collection", un triple album best of sorti ce vendredi.

Le chanteur de 77 ans a eu un coup de cœur pour le petit caillou du bout du monde. Le clip montre d'ailleurs de superbes images de Molène, fournies par l'Office de tourisme Iroise Bretagne et signées Franck Gicquiaud.

Un des plus beaux endroits du monde

Écrite en 2005 par Pierre Souchon pour l'album "La Vie Théodore", cette chanson évoque un homme qui n'a pas eu le courage d'aller au bout de son rêve d'être un navigateur. "Elle est faite pour être chantée à plusieurs dans un bar à Brest, explique Alain Souchon ce vendredi sur franceinfo. Parce que cet endroit, là-bas, la mer d'Iroise, au bout de la Bretagne, c'est l'un des plus beaux endroits du monde".