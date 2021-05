Alain Souchon, Feu! Chatterton, Pomme, Tryo : le Printemps de Bourges dévoile sa programmation

On connaît les artistes qui seront sur la scène du Printemps de Bourges du 22 au 27 juin. Le festival pourra se tenir dans le respect du protocole sanitaire.

On a déjà hâte d'y être mais il faudra se montrer encore un peu patient. Le Printemps de Bourges vient de dévoiler, ce vendredi matin, la programmation de l'édition 2021. Elle se déroulera finalement du 22 au 27 juin avec un protocole sanitaire strict. Le port du masque sera obligatoire et un pass sanitaire pourra vous être demandé. Les jauges ont été précisées pour le festival berruyer : 2 000 personnes assises au Palais d'Auron ; 480 places à l'auditorium ; 330 sièges au théâtre Jacques Cœur ; 80 places au Palais Jacques Cœur et 800 fauteuils à la cathédrale Saint-Etienne.

La fête restera belle avec des têtes d'affiche très séduisantes : Philippe Katerine, Jean-Louis Aubert, Tryo, La Grande Sophie... France Bleu Berry vous récapitule la programmation journée par journée.

Mardi 22 juin

Palais d'Auron : Noé Preszow puis Jean-Louis Aubert

Mercredi 23 juin

Palais d'Auron : Feu! Chatterton puis Catherine Ringer

Auditorium : Bonnie Banane, Prudence puis Hervé

Théâtre Jacques Cœur : Lucie Antunes puis Jeanne Aded (hommage à Prince)

Palais Jacques Cœur : Manu le Malin et Regina Demina

Jeudi 24 juin

Palais d'Auron : Pomme puis Gaël Faye

Auditorium : Videoclub, Prudence et Suzane

Théâtre Jacques Cœur : Terrenoire et Yseult

Palais Jacques Cœur : La Fraicheur et Véronique Lemonnier

Vendredi 25 juin

Palais d'Auron : Philippe Katerine et Sébastien Tellier,

Auditorium : Silly Boy Blue, S+C+A+R+R et L'Impératrice

Théâtre Jacques Cœur : Clou et La Grande Sophie

Palais Jacques Cœur : Maud Geffray

Cathédrale : Glory Dummy, hommage à Portishead

Samedi 26 juin

Palais d'Auron : Georgio et PLK

Auditorium : Lala &ce et Youv Dee

Théâtre Jacques Cœur : Petit Prince et Ben Mazue

Dimanche 27 juin