Alain Souchon se produira au festival de Chanteix en Corrèze cet été

Chanteix, France

C'est confirmé. Il y aura bien un festival de Chanteix l'été prochain. Il aura lieu non plus en août mais en juillet cette année dans l'espoir d'attirer un public plus nombreux. Ce sera du 9 au 12. Les deux premiers noms de la programmation ont été annoncés ce lundi soir par les organisateurs. Il s'agit d'Alain Souchon et de Marie-Flore qui se produiront tous deux le 12 juillet. Les billets sont en prévente jusqu'au 3 mars sur le site de l'association Tuberculture.