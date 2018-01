Biarritz, France

Faute de grippe, il était absent de la feuille de match hier soir face à Carcassonne. Une victoire 19 à 6 à domicile, sous le déluge. Ses compagnons vont devoir s'habituer à gagner sans lui. La saison prochaine, Alban Placines jouera pour le Stade Toulousain. Le troisième ligne du Biarritz Olympique s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec Toulouse.

Biarrot de naissance, il aura porté pendant six années le maillot rouge et blanc, son club formateur. Il était arrivé à Biarritz en catégorie Cadet et a grimpé les échelons jusqu'à porter le brassard de capitaine cette saison. En tout, Placines a joué 69 rencontre de Pro D2 avec le Biarritz Olympique.

I COMMUNIQUE OFFICIEL I Le jeune international français, @AlbanPlacines, s’est officiellement engagé avec le Stade Toulousain pour les trois prochaines saisons. 🔴⚫️

👉🏻 https://t.co/yK3eWc47HXpic.twitter.com/OALbdNM0WC — Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 6, 2018

"Ce n'est pas sans peine que je quitte le BO, mon club de coeur, et la décision a été longue à prendre" avoue Alban Placines, dans un communiqué du club publié ce samedi matin. Pour le troisième ligne de 24 ans, "c'est une belle opportunité de carrière qui s'offre à moi avec un gros challenge personnel".