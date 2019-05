Albertville : succès pour la première édition du "printemps du nu"

Albertville, France

Seuls Montmartre à Paris et Mably dans la Loire accueillent des événements similaires. Désormais, il faudra aussi compter avec Albertville. La Palette Albertvilloise, association d'arts créatifs, a organisé ce week-end son premier "printemps du nu" à la salle du Val des Roses.

Qu'ils soient amateurs ou professionnels, c'était l'occasion pour des artistes peintres, dessinateurs ou sculpteurs de la région de s'essayer à cette technique particulière, grâce à des hommes et femmes qui ont accepté de jouer les modèles dans le plus simple appareil.

Une vingtaine d'artistes et six modèles ont participé à cette première édition © Radio France - Nicolas Peronnet

ECOUTEZ le reportage de France Bleu Pays de Savoie Copier

Une technique artistique délicate

Crayon, pastel, aquarelle, quelle que soit la technique utilisée, le modèle vivant demande de l'expérience. "C'est l'un des exercices les plus compliqués" explique Nadette Géhant, la présidente de l'association, "il faut saisir dans une esquisse assez rapide le langage du corps, il y a les proportions, le mouvement. Le corps humain est vraiment un sujet extraordinaire".

ECOUTEZ Nadette Géhant, la présidente de la Palette Albertvilloise Copier

"C'est compliqué car l'anatomie est compliquée" reconnaît Marion Clavel, artiste-peintre à Randens venue participer à cette première, "il y a des ombres, des lumières, des muscles, c'est plus difficile que d'aller dehors faire un paysage".

Marion Cmavel, artiste-peintre à Randens (Savoie) © Radio France - Nicolas Peronnet

Une vingtaine d'artistes et six modèles

Une vingtaine d'artistes venus de la région ont affiné leur technique, grâce à des poses de 10 ou 30 minutes effectuées par six modèles, deux hommes et quatre femmes.

Si peindre ou dessiner des nus est compliqué, trouver des modèles qui acceptent de s'exposer aux regards en dehors des murs de l'association peut l'être tout autant. Sarah a 26 ans, elle travaille régulièrement pour la Palette Albertvilloise, et ça ne lui pose aucun problème, "ils sont dans leurs dessins, ils sont passionnés, ils ne matent pas. On a pas l'impression qu'ils nous regardent. C'est rigolo parce que quand je pose, je fais ma liste de course, mes listes de tâches, c'est dans nos vies de fous mon moment à moi, où je suis sûre de faire le vide".

ECOUTEZ Sarah, l'une des modèles Copier

Cette première édition a été un succès. La Palette Albertvilloise, qui fêtera en octobre ses 50 ans, espère bien renouveler son "printemps du nu" tous les ans.