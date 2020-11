Albi : l'édition 2021 du festival Pause Guitare se prépare, nouveau format et programmation en cours

Pause Guitare est l'un des tout premiers festivals en France à annoncer son maintien pour l'été 2021 ainsi que sa programmation. La tête d'affiche Black Eyed Peas ne sera finalement pas de la fête, mais le rappeur belge Damso confirme sa venue. Ainsi que le régional de l'étape Francis Cabrel ou encore Christophe Mahé, Alain Souchon, Julien Clerc, Vianney, Dionysos, Angèle, Philippe Katrin, Catherine Ringer. Grand corps malade lui n'a pas encore donné sa réponse.

Huit soirées de concerts

Le festival soutenu financièrement par la ville d’Albi et le conseil départemental du Tarn se déroulera du 8 juillet au 11 juillet puis du 15 juillet au 18 juillet. Fini le format quatre jours, ses organisateurs s'adaptent à la crise et pour rentrer autant de concerts et autant de public que les années précédentes, ils misent sur une programmation étalée sur 8 soirées au lieu de 4 jours.

La programmation 2021 de Pause Guitare est en cours. -

Pour cette 25ème édition la jauge quotidienne sera de 5000 spectateurs. 3500 dans la fosse et 1500 dans les gradins. Les années précédentes chaque soirée rassemblaient 18 000 spectateurs du jeudi au dimanche.

1300 bénévoles travaillent à l'organisation du festival Pause Guitare, considéré comme "une superbe vitrine, un événement phare pour la région" selon la maire d’Albi Stéphanie Guiraud-Chaumeil présente ce lundi à la présentation de la nouvelle formule.

A Pratgraussals et en centre ville

Le festival se tient en grande partie sur la base de loisirs de Pratgraussals. En centre ville, le format ne bougera pas beaucoup. Le festival OFF sera du 9 au 11 juillet, sur un week-end cette fois et non en semaine comme il l’était jusqu’à présent. Les concerts du Grand Théâtre et de l’Athanor sont maintenus la première semaine, du 7 au 11 juillet.

L'an dernier en raison du coronavirus Pause Guitare n'avait pas pu avoir lieu. En dépit de l’annulation 20 000 personnes avaient renoncé à se faire rembourser.