Albi : les enfants disent OUI à Giacometti au musée Toulouse-Lautrec

Giacometti est la star du Musée Toulouse-Lautrec depuis la mi-mars. Une expo à montrer aux plus jeunes qui trouvent les sculptures de l’artiste étranges et belles.

Albi, France

C'est la première exposition consacrée aux œuvres d’Alberto Giacometti à Albi. Une expo inédite montée pour le musée Tarnais et qui propose d’éclairer le travail de l’artiste quatre-vingts œuvres réalisées entre son arrivée à Paris dans les années 1920 et jusqu’à la fin de sa carrière. On peut y découvrir 30 bronzes, des plâtres mais aussi 44 dessins et 12 estampes qui montrent le travail en train de se réaliser de l'artiste.

Dans les salles du musée depuis l’ouverture beaucoup d’enfants. Chaque mercredi, le site propose plusieurs ateliers autour de cette exposition. Les visites des scolaires sont aussi très nombreuses. Et Martin, 6 ans et demi, a très bien compris la démarche du sculpteur dans son travail.

"A la fin, Giacometti ne s'inspirait plus de modèles, mais juste dans sa tête." Martin. Copier

Barbara, Astrid, Martin, Nino donnent leurs impressions quelques minutes après avoir visité l'expo. Et visiblement, Giacometti pour les enfants c'est bizarre et beau à la fois.

"Giacometti : des statues fines et solides" les enfants au Musée Toulouse-Lautrec. Copier

Exposition Giacometti, du 16 mars au 30 juin 2019 au musée Toulouse-Lautrec à Albi :