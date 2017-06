Aldebert : "La fête de la musique c'était un moment incroyable quand on était jeune et totalement inconnu"

Guillaume Aldebert qui travaille actuellement à la finalisation de son album "Enfantillages 3" évoque ses souvenirs de fête de la musique au micro de France Bleu Besançon notamment ce moment magique où il a joué devant 2000 personnes alors qu'il était totalement inconnu.

Aldebert : "jouer devant 2000 personnes c'était un truc incroyable quand on était ados"

Guillaume Aldebert comme tous les amoureux de la musique est très attaché au 21 Juin . "La fête de la musique c'est un jour super important pour tous les musiciens" explique Aldebert et il rajoute : "Moi , j'ai joué dans des groupes avec des copains étant ado, le premier s'appelait "killing potatoes", on répétait à Velotte mais la fête de la musique c'était le jour le plus important de l'année, celui où on pouvait se produire" raconte Guillaume . "Il fallait trouver un appartement un bar une cour où on pouvait se brancher. C'était un jour fantastique." Guillaume Aldebert se souvient particulièrement d'une année à la fin des années 80 , début 90 : "on avait joué à Besançon place Pasteur se souvient le chanteur ; à l'époque la place était surélevée , ça faisait une scène naturelle, en hauteur, un spot qui pouvait accueillir 2000 personnes ", Guillaume Aldebert se souvient très bien : " c'était un truc incroyable pour nous". "Beaucoup de jeunes se retrouvent dans cette situation le 21 juin c'est cela qui est formidable" reconnait le chanteur . Alors c'est vrai que dans une ville comme Besançon, on ne va pas forcément croiser des professionnels de la production ou des agents les soirs de fête de la musique reconnait Guillaume mais selon lui c'est toujours utile quand on est musicien de se produire devant un public.

Aldebert : "on est un peu en mode panique pour le nouvel album"

Guillaume Aldebert finalise actullement l'album "Enfantillages 3 " . Il doit rendre la maquette d'ici 15 jours. "GLOUPS " nous dit l'auteur :) . Cet album comportera 14 titres dont de nombreux duos avec par exemple Olivia Ruiz , Grand corps malade ou encore ZAZ. L'album sortira le 22 septembre. Suivra une tournée qui passera par Besançon le 10 Février.