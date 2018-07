Éguzon-Chantôme, France

Depuis mercredi 4 juillet, il est de nouveau interdit de se baigner à Eguzon. L'ARS, qui procède régulièrement à des contrôles, a relevé un taux de cyanobactéries trop élevé. Le drapeau rouge a donc été hissé. De nouveaux prélèvements doivent avoir lieu lundi 9 juillet. En revanche, les activités nautiques restent, elles, autorisées.

L'an dernier, la baignade avait été interdite une grande partie de l'été à Eguzon. Eguzon avait tout de même décroché le pavillon bleu en mai. Depuis plusieurs mois, la mairie et les professionnels du tourisme tentaient de travailler ensemble pour préparer la saison : les restaurateurs estimaient l'an passé à 30% la baisse de leur chiffre d'affaires à cause de l'interdiction de baignade et le nombre de courts séjours a beaucoup diminuer. Fin mai, le maire avait convié des universitaires pour une journée d'étude sur les cyanobactéries.