Alerte maximale aux baïnes au Pays basque : où sont les plages encore surveillées

Alerte maximale aux baïnes en ce dimanche 24 septembre ensoleillé. L'ensemble du littoral aquitain est concerné, et donc a fortiori la côte basque et sud landaise. Pour éviter de se retrouver emporté au large, comme ces baigneurs à Tarnos lors du précédent épisode d'alerte le 7 septembre dernier sauvés in extremis , il est très très fortement conseillé de se baigner entre les drapeaux sur les plages encore surveillées par les Maîtres Nageurs Sauveteurs (MNS). Il en reste 5 au Pays Basque. On vous en dresse la liste :

Anglet

Plage de Marinella jusqu’au 29 octobre de 12h à 18h (puis jusqu’au 5 novembre de 12h à 17h)

Biarritz

La grande plage : jusqu'au 30 septembre : 11h-19h (puis du 1er au 31 octobre : 13h-18h et du 1er au 5 novembre : 12h-17h)

Bidart

Plage de l'Uhabia ce 24 septembre et les 21, 22, 28, 29 octobre : 12h-19h (selon conditions météo)

Saint-Jean-de-Luz

Grande Plage : dernier jour ce 24 septembre : 12h30-18h30

Hendaye

La grande plage : les week-ends jusqu’au 5 novembre de 12h à19 h (en fonction des conditions météo)

Pour suivre la qualité de l'eau au Pays basque

Après les fortes pluies des derniers jours, il est possible que la qualité de l'eau se retrouve dégradée. Pour vérifier si la baignade est autorisée sur la plage où vous souhaitez aller, l'application Kalilo est toujours disponible et se concentre uniquement sur le littoral basque. Elle est téléchargeable sur votre téléphone ( Apple ou autre mobile ) ou alors vous pouvez également vérifier la fréquentation de votre plage favorite via les webcams