Alexandre Moix : "Pour comprendre Patrick Dewaere, il faut remonter à son enfance"

Un Orléanais sur les marches du festival de Cannes ce jeudi soir ! Alexandre Moix sera sur la Croisette pour présenter son nouveau film documentaire, intitulé "Patrick Dewaere, mon héros", 40 ans après le suicide de l'acteur, rendu célèbre pour ses rôles dans "Les Valseuses", "Coup de tête", "Série noire"... Le film d'Alexandre Moix est en compétition pour l'Œil d'or qui récompense à Cannes le meilleur documentaire. Entretien.

Que ressent-on quelques heures avant de monter les marches à Cannes ?

Alexandre Moix : Une grande joie évidemment, c'est la concrétisation d'un an de travail, c'est comme un rêve ! Le film que j'avais imaginé existe et puis je suis très heureux parce que Patrick Dewaere espérait en 1979 un prix, d'interprétation à Cannes (pour le film Série Noire d'Alain Corneau), qu'il n'a jamais eu, ça l'avait énormément blessé : je vais à Cannes avec un documentaire sur Patrick Dewaere, 40 ans après sa disparition, et du coup, je trouve que c'est lui rendre hommage.

C'est en fait votre 3ème film consacré à Patrick Dewaere : qu'est-ce qui vous fascine à ce point chez lui ?

Quand j'avais 17 ans, je suis tombé vraiment fou de cet acteur : j'ai regardé "Coup de tête" et j'ai été happé, absorbé. Parce que j'ai vu un homme qui ne jouait pas mais qui vivait ses rôles, quelqu'un qui mettait ses tripes sur la table. Et je me disais : il y a quelque chose derrière, qui est cet homme ? Qu'est-ce qui le pousse, comme ça, à jouer de manière aussi intense, aussi fragile, aussi désespérée ? Je voulais vraiment connaître la psychologie et l'âme de ce personnage.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Patrick Dewaere s'est suicidé à l'âge de 35 ans. Dans votre film, Brigitte Fossey dit qu'il y avait quelque chose en lui de rimbaldien : comme Rimbaud, la conviction qu'il faut consommer son art en se consumant, jusqu'à l'autodestruction ?

Brigitte Fossey montera d'ailleurs ce soir les marches avec moi, j'en suis très honoré ; elle a très bien connu Patrick Dewaere puisqu'elle l'a connu enfant (elle était elle aussi actrice enfant), elle l'a connu dans "Les Valseuses" donc sa période la plus heureuse et dans "Un mauvais fils" donc sa période la plus noire : elle a vraiment connu 3 Dewaere. Et en fait, pour comprendre le geste de Patrick Dewaere, son suicide à 35 ans, il faut remonter à son enfance qui a été tragique. C'est pour ça que j'ai fait ce troisième film, parce que jusqu'ici je n'avais pas pu tout dire, il y avait des survivants comme sa mère qui cachait beaucoup de choses. Patrick Dewaere a été abusé sexuellement pendant toute son enfance, sa mère était au courant ; il a été un enfant qu'on a poussé sur les planches, ses parents étaient au chômage et ont fait travailler leurs enfants au théâtre et à la télé en les spoliant de leurs cachets. Et Patrick Dewaere ne voulait pas devenir acteur, mais comme il ne savait faire que ça... Il faut vraiment comprendre son enfance, c'est la clé.

La force de votre film, c'est qu'il est raconté à la première personne par Lola Dewaere, la fille de Patrick Dewaere, elle avait 2 ans et demi lorsqu'il s'est suicidé : comment l'avez-vous intégrée à votre projet ?

Je la connais depuis 20 ans, je l'avais sollicitée pour un premier documentaire sur son père, elle est devenue une amie. Maintenant qu'elle-même est devenue une actrice très connue, le moment était venue, pour elle, de se réapproprier son père. Je lui ai proposé cette idée, parce que j'avais envie vraiment de faire le film définitif sur Patrick Dewaere, j'ai dit à Lola : j'aimerais que dans ce film tu parles à ton père, que tu l'interroges, que tu le bouscules, que tu brises absolument tous les tabous - et elle m'a dit : on y va. Lola Dewaere avait toujours appelé son père "Patrick Dewaere", dans le film je lui fais dire "Papa". Et récemment elle m'a dit cette chose incroyable et magnifique : depuis que j'ai fait ton documentaire, peut-être que je vais enfin pouvoir dire "Papa" à la place de "Patrick Dewaere".

Lola Dewaere, la fille de Patrick Dewaere, prête sa voix au documentaire d'Alexandre Moix © Maxppp - Franck Castel

Autre élément très fort dans votre documentaire, ce sont ces archives sonores inédites de Patrick Dewaere que vous utilisez : où les avez-vous dénichées ?

Ce que j'aime dans les documentaires, c'est la course au trésor : j'essaie d'aller chercher l'archive inédite, la pépite. Je me suis dit : quand on interviewait des gens célèbres à l'époque de Patrick Dewaere, on utilisait souvent des cassettes. J'ai contacté des gens comme Marc Esposito et Bernard Alès de "Ciné Revue", je leur ai demandé s'ils avaient conservé des cassettes de leurs interviews de Patrick Dewaere ; ils ont recherché, pour moi, et ils m'ont confié ce qu'ils avaient. J'ai ainsi écouté des heures de rush et des heures de "off", certains enregistrements étaient d'ailleurs inaudibles, et j'ai récolté vraiment les pépites, notamment des passages où Patrick Dewaere parle de son enfance et de sa mère terrible. C'est totalement inédit, même Lola ne les avaient jamais entendus, et elle en a été très troublée.

"Patrick Dewaere, mon héros" est en compétition officielle pour l'Œil d'or, qui sera remis le samedi 28 mai à Cannes. Le film devrait être diffusé en septembre sur France télévisions.

L'interview d'Alexandre Moix est à réécouter ici :