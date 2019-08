Algues vertes : les plages de Saint-Laurent-du-Var fermées à la baignade

Saint-Laurent-du-Var, France

Drapeau rouge sur les plages de Saint-Laurent-du-Var ce dimanche. Depuis vendredi, des algues vertes ont fait leur apparition sur le rivage des quatre plages de la ville et par précaution, le maire Joseph Segura a pris un arrêté municipal pour interdire jusqu'à nouvel ordre la baignade sur ces quatre plages.

La Méditerranée est trop chaude

"Il n'y a _pas de risque bactériologique_," précise le maire. "C'est un phénomène naturel qui se forme parce que l'eau est trop chaude". La méditerranée est en effet au-dessus de 25° en ce moment. Des tests vont quand même être réalisés par l'ARS (Agence Régionale de Santé) lundi pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour la santé. Mais si ces algues disparaissent d'ici là, la baignade pourrait être de nouveau autorisée.

La police municipale sur place

"On va voir ce dimanche ce que ça donne sur les plages. Si on constate que les algues ont disparu, oui on lèvera l'arrêté municipal." En attendant, il est affiché sur les quatre plages et la police municipale est présente sur place pour informer les touristes et les riverains et s'assurer qu'aucun baigneur ne met le pied dans l'eau.