"Ali casse les prix" : un film tourné dans le quartier Planoise à Besançon, présenté à Angoulême

La 14e édition du festival du Film Francophone d'Angoulème a lieu du 24 au 29 août 2021. Un court-métrage fait 100% dans le quartier de Planoise à Besançon, y est présenté. Un film tourné pendant le confinement, avec des acteurs amateurs de la ville, en partenariat avec le collège Diderot du quartier. Rachid Beckaled, habitant, l'a produit en coopération avec le fameux producteur français Dominic Besnehard. Cela raconte la radicalisation d'un jeune : Karim, 19 ans.

Un tournage en plein Planoise

L'épicerie de Planoise ou de nombreuses scènes du films sont tournées © Radio France - Sophie Allemand

Le tournage a duré deux mois, en mars 2021. Une vingtaine d'acteurs en tout ont participé au projet, la plupart amateurs. Comme Fhata Hakar, qui joue le père. Gérant d'un bar-tabac dans la vraie vie, il a adoré cette expérience : "on a beaucoup travaillé, comme pour les Jeux Olympiques. On avait envie de faire quelque chose de bien. Et les jeunes venaient nous voir des étoiles dans les yeux, impressionnés de voir un tournage dans leur quartier, de vraies scènes d'action."

Fhata et Amélie, les acteurs qui jouent les parents dans le film, dans l'épicerie prêtée pour l'occasion © Radio France - Sophie Allemand

"On a fait de film avec trois fois rien," explique Rachid Beckaled. Lui et les autres membres de l'équipe, espèrent que le projet ira loin. D'ailleurs, Netflix serait intéressé pour racheter les droits. Rachid Beckaled espère lancer une série à l'automne.

Retrouvez le court-métrage sur Youtube :

Le court métrage Ali Casse les prix de 27 minutes est donc présenté au festival du film francophone d'Angoulême. Il est inspiré du livre de Gilles Bornais, Dominic Besnehard ayant racheté les droits.

En juillet, le court-métrage a été diffusé pour la première fois. Dominic Besnehard était présent, ainsi qu'Anne Vignot la maire de Besançon, et près de 300 curieux.