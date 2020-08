Alice, creusoise, participe au concours Miss Pin-Up

Alice Raphel vit à Saint-Silvain-Montaigut. Depuis 15 ans, cette prof d'histoire au lycée professionnel de Bourganeuf vit dans l'univers pin-up depuis quinze ans. Pour la deuxième fois, elle va participer au concours Miss Pin-Up Nouvelle Aquitaine.

Trait d'eye-liner noir sur les paupières, rouge à lèvre carmin, robe rouge à pois, nœuds dans les cheveux et jupons pour faire voler au vent sa tenue. Alice Raphel accueille les visiteurs chez elle, à Saint-Silvain-Montaigut, avec un grand sourire et la parfaite tenue de la pin-up, dans la pure tradition des années 50. Cet univers, c'est le sien depuis une quinzaine d'années.

Alice Raphel porte un soin particulier à sa tenue, sa coiffure et son maquillage. © Radio France - Lisa Melia

"Ma mère m'a emmené un jour dans un magasin. Je commençais à avoir des formes et c'est une mode qui va parfaitement à ma morphologie", raconte la jeune femme. Depuis, elle ne porte pratiquement plus des tenues style rockabilly et fifties américaines, avec une version plus gothique pour l'hiver. Le 15 août, pour la deuxième fois, elle participera au concours Miss Pin-Up Nouvelle Aquitaine, qui se déroule à Mézos, dans les Landes.

Les pin-up font références aux affiches, avec des images de femmes très aguichantes, envoyées aux soldes américains pendant la Seconde Guerre mondiale. L'esthétique actuel de la pin-up recouvre la mode des années 30 jusqu'au 50, dans lesquels les adeptes piochent pour s'habiller, se maquiller et choisir leurs accessoires.

Alice Raphel participe au concours Miss Pin-Up pour la deuxième fois. © Radio France - Lisa Melia

"Sauf quand je reste chez moi, de manière décontractée, je suis toujours habillée en pin-up, assure Alice Raphel. Je suis professeur d'histoire au lycée professionnel de Bourganeuf et je peux travailler en pin-up. J'évite de mettre un jupon, pour les cours, mais je peux porter mes robes, faire friser mes cheveux et me maquiller de manière pin-up. Ça passe très bien auprès de mes élèves !"

C'est devant un autre public que celui d'une salle de classe qu'Alice Raphel s'apprête à sa produire. Le 15 août, à Bézos, pour le concours Miss Pin-Up Nouvelle Aquitaine et aux côtés de treize autres participantes, elle devra défiler en tenue de jour, en robe de soirée et proposer un spectacle de quelques minutes. Elle a décidé de réaliser un show burlesque, mélange de chant, de danse et d'humour.

C'est, selon elle, un bon résumé de ce que représente la pin-up : "La joie ! Nous sommes généralement des personnes joyeuses, on se retrouve, on s'amuse beaucoup, on partage. Le concours n'a d'ailleurs pas de critère d'âge, de taille ou de poids. Avec toutes les concurrentes, nous nous sommes retrouvées il y a quelques semaines. Nous sommes toutes différentes : certaines sont jeunes, d'autres moins, certaines sont très fines, d'autres rondes. On célèbre tous les corps. C'est aussi une manière de dire que toutes les femmes sont belles."