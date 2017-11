Alice et ses merveilles ont pris place : Noël à Trévarez 2017, c'est parti !

Alice aurait passé ses vacances en Finistère ! Scoop. Et surtout une merveilleuse occasion d'émerveiller petits et grands au château de Trévarez à Saint-Goazec. Une fois de plus, ce sera l'un des musts de vos week-ends d'hiver en Finistère.

Si vous êtes perdu dans un labyrinthe, qu'un lapin vous parle ou qu'une montre s'affole au milieu du jardin, pas de panique : vous êtes à Trévarez ! Cette année, Alice a posé ses valises dans le château finistérien et son magnifique parc. De quoi ravir petits et grands.

Amusez-vous à trouver les motifs de la façade... © Radio France - Benjamin Bourgine

Yann Le Boulanger, le directeur confie avoir découvert récemment "une information importante... Alice aurait passé des vacances à Trévarez avec sa tante". Wow. Scoop. Et l'occasion est trop belle de sortir la malle à jouets de Lewis Carroll et ses plus belles inventions pour Alice.

Tentez donc de passer par cette porte-là ! © Radio France - Benjamin Bourgine

Exposition dans les écuries

Dans les écuries du château, le lieu de l'exposition, vous retrouverez donc les plus belles trouvailles de l'imaginaire du livre d'Alice. Les jeux de cartes qui prennent vie, les tables tordues, le plus grand palais du monde et son astucieux jeu de glace. Et puis les délicieuses ombres chinoises.

le plus grand palais du monde entre quelques petits mirroirs © Radio France - Benjamin Bourgine

Façade illuminée

Inratable aussi, si vous passez à Trévarez, attendez absolument la tombée de la nuit pour découvrir les illuminations de la façade du château. Un régal pour les yeux.

Exubérance et art déco sur cet ensemble floral © Radio France - Benjamin Bourgine

Au jardin, dans le monde d'Alice

Et puis dans le jardin, alors, là, il n'y a qu'à se baisser. Labyrinthe, fleurs illuminées, montres affolées, jeux de lumières. Le livre d'Alice est là, à ciel ouvert.

La Nature et sa représentation loufoque. L'imaginaire soigné, comme le réel © Radio France - Benjamin Bourgine

Noël à Trévarez, c'est pour Yann Le Boulanger "un moment stratégique pour le château. L'an dernier nous avons accueilli 105.000 personnes sur l'année, dont 55.000 pendant la période de Noël". C'est devenu chaque année un rendez-vous chéri du grand public. Une pause merveilleuse, avec l'imaginaire comme refuge, mais toujours dans le cadre de ce château du début du XXe siècle qui domine les Montagnes Noires et le centre-Finistère. Sur ses 85 hectares de terrain de jeu, il reste encore plein de belles choses à faire. Avec Alice ou d'autres.

"Vous êtes en retard..." © Radio France - Benjamin Bourgine

PRATIQUE : Noël à Trévarez, au château de Trévarez à Saint-Goazec. Du 25 novembre au 07 janvier 2018. Ouvert de 14h00 à 19h30. Les 24 et 31 décembre, fermeture à 18h. 7€ pour les adultes. 4€ de 18 à 25 ans. 1€ de 7 à 17 ans et gratuit en-dessous de 7 ans.