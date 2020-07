Alice Zeniter présidera Livres dans la Boucle 2020, le festival du Livre de Grand Besançon Métropole.

C'est Alice Zeniter qui présidera Livres dans la Boucle 2020, le festival du Livre de Grand Besançon Métropole. La romancière, Prix Goncourt des Lycéens en 2017 avec "L'art de perdre" succède à Philippe Claudel en 2018 et Atiq Rahimi en 2019. Elle était déjà venue à Besançon il y a trois ans.

L’auteure sera présente pour le weekend d’ouverture les 19-20 septembre 2020. Elle y présentera, lors d’une lecture, son nouveau roman très attendu, "Comme un empire dans un empire", et reviendra sur l’ensemble de son oeuvre au cours d’un grand entretien. Et sera bien sûr en dédicace.

Alice Zeniter a également obtenu le prix du Livre Inter en 2013 pour "Sombre dimanche".

Livres dans la Boucle sur trois weekends

En raison de la crise sanitaire et des rassemblements limités qu’elle impose, le festival Livres dans la Boucle se décline pour cette édition sur trois weekends : la rentrée littéraire du 18 au 20 septembre, la littérature jeunesse et la bande dessinée les 26 et 27 septembre et de nouveau la rentrée littéraire ainsi que l’édition régionale les 3 et 4 octobre.

Une soixantaine de rencontres sont programmées à Besançon au cinéma Pathé Beaux-arts, à l’auditorium du Conservatoire, au Scènacle et au Kursaal notamment. Près de 200 auteurs sont attendus. La manifestation attire chaque année 30.000 visiteurs.