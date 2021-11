Aline, le nouveau film de et avec Valérie Lemercier, arrive enfin au cinéma ce mercredi 10 novembre

Il y a trois ans, Gilles de Maistre présentait au cinéma Mia et le lion blanc, un film tourné en Afrique du Sud. Le voici de retour avec un lion - et un loup cette fois - avec pour toile de fond les magnifiques espaces sauvages du Canada. A découvrir en salles dès ce mercredi 13 octobre

Une histoire d'amour mais aussi une belle histoire de famille

C'est ainsi que Robin Grimaldi dans sa chronique cinéma vous présente le film

"Aline” est une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion. Pour se rapprocher au plus près de la réalité, Valérie Lemercier s’est entourée de comédiens québécois. Pour toutes les parties chantées, c’est Victoria Sio qui en a eu la charge. Deux professeures de chant, une Québécoise et une Américaine, la poussent aussi à se rapprocher le plus possible de l'accent de Céline Dion pour les chansons interprétées en anglais. Il a fallu pas moins de 3 mois de studios pour obtenir ce résultat bluffant.

Valérie Lemercier était l'invitée d'Arnold Derek dans Accès direct pour présenter le film et raconter son histoire

L'histoire

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête... faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Épaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

Un film de et avec Valérie Lemercier - avec également Sylvain Marcel, Danielle Fichaud et la voix de Victoria Sio