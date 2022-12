Alison Wheeler, à la Comédie de Tours, le spectacle à voir pour bien commencer l'année 2023

Alison Wheeler a passé son enfance en région parisienne, loin du monde du spectacle et de la scène. Elle a emprunté son nom à sa grand-mère Irlandaise. Même si cela ne se voit pas aujourd’hui, Alison était une enfant, très timide, mais pleine d’énergie. Elle va choisir le théâtre comme exutoire. Dans sa tête d'enfant et aujourd'hui encore, la vie reste un spectacle qu’elle détourne avec audace.

Au cinéma, il y a 10 ans, elle est présélectionnée aux Césars du meilleur espoir féminin, pour son rôle dans « Mon père est une femme de ménage » avec Francois Cluzet. Ce sera sa toute première expérience sur grand écran.

Après la télévision et le cinéma, Alison Wheeler a aussi fait ses armes sur internet où elle se fait connaître grâce au collectif Studio Bagel. Tout en enchaînant les petits rôles au cinéma ( Cloclo , Les Trois frères, le retour , À toute épreuv e), elle devient l'une des figures récurrentes sur Canal+ dès 2013. Après avoir participé au Dézapping du Before , elle présente en 2014 avec Monsieur Poulpe la météo du Grand journal, après le départ de la Miss Météo Raphaëlle Dupire.

Avant de retourner à la télévision dans Quotidien présentée par Yann Barthès , Alison Wheeler animait aussi une chronique dans l'émission La Bande originale sur France Inter, de 2016 à 2018.

Vous avez aussi vu Alison Wheeler dans les comédies Going to Brazil , Loue-moi , Gaston Lagaffe et Forte .

C’est grâce à son écriture, qu’elle s’impose. L’humour est à la fois pour Alison, une arme de défense et de séduction et elle va vous séduire avec son one-woman show à la Comédie de Tours, les 12 et 13 janvier prochain. Alison Wheeler qui a été bercée par les Inconnus et les Nuls manie le second degré et l’auto-dérision avec beaucoup d’élégance.

Ne manquez pas son spectacle à la Comédie de Tours , celui d'un projet secret dans un lieu pas tenu secret sinon vous ne pourrez pas venir.

Alison Wheeler nous dit : "Ne vous attendez pas un concert acoustique à la guitare, ni à une conférence pour vous expliquer comment devenir riche en 30 jours. Il vous faudra juste dépenser un peu d’argent , mais c'est toujours ça que les que les impôts n'auront pas".