All Star Perche revient pour la 4ème édition à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Cette année, "on prend les mêmes et on recommence" explique, enthousiaste, Renaud Lavillenie, l'athlète à l'origine de cet événement international. Pour cette quatrième année, les têtes d'affiches restent sensiblement les mêmes. Côté masculin, on retrouve Sam Kendricks, le vainqueur de la dernière édition ainsi que Piotr Lisek. Kurtis Marschall, un jeune athlète prometteur de 21 ans, venu d'Australie, participera pour la première fois.

Du côté des femmes, seront présentes notamment Angelica Bengtsson, Yarisley Silva venue de Cuba et la grecque Nikoleta Kiriakopoulou.

La nouveauté cette année, c'est la réduction du nombre d'athlètes qui concourront le dimanche. "L'année dernière, la compétition a duré trop longtemps" explique Renaud Lavillenie. Il y aura donc 10 athlètes par catégorie, au lieu de 12 précédemment. Une réduction qui élèvera le niveau selon le champion du monde : "Il n'y aura que des athlètes capables de passer les 5m80. Ce sera digne des montées en championnat du monde."

Un programme chargé

Les quelques jours avant la grande compétition seront consacrés à la découverte du sport par les néophytes. Des élèves découvriront la pratique de la perche avec l'Union Nationale du Sport Scolaire le mercredi. Le lendemain, une cinquantaine d'enfants du Secours Populaire ainsi que plusieurs dizaines d'enfants de centres-aérés découvriront également le sport. La compétition commence réellement le samedi 23 février avec des athlètes non inscrits pour celle du lendemain. L’événement sera gratuit. Dimanche, les portes de la maison des sports ouvriront à partir de 13h afin que le public puisse assister à l'entraînement des athlètes et éviter une file d'attente trop longue. L'entrée est à 15 euros.