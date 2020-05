Déconfinement : en Allemagne, le parc d'attraction Europa-Park rouvre le 29 mai

Europa-Park va rouvrir ses portes le 29 mai, annonce la famille Mack, propriétaire du parc d'attraction dans un communiqué. Pour l'instant, en raison de la fermeture des frontières, liées au coronavirus, les Alsaciens et Francs-Comtois ne pourront pas s'y rendre.

Europa-Park annonce sa réouverture le 29 mai. Le parc d'attraction situé à Rust en Allemagne, tout près de la frontière avec l'Alsace n'avait pas rouvert le 28 mars pour sa nouvelle saison en raison de l'épidémie de coronavirus.

Dans un communiqué, la famille Mack salue "l'assouplissement des mesures relatives à l'épidémie de coronavirus" en Allemagne et dans le land du Bade-Wurtemberg. "La sécurité et la santé des visiteurs et collaborateurs sont depuis toujours des priorités absolues à Europa-Park".

Pas encore pour les Alsaciens

Lors de la réouverture du parc, des mesures ciblées permettant de minimiser les risques d'infection seront mises en place, précisent les propriétaires du parc :

Limitation du nombre de visiteurs par le biais d'une billetterie en ligne avec billets datés

Maintien des distances de sécurité (par ex. marquages au sol dans les files d'attente, les restaurants, etc...)

Mise en œuvre de standards et processus d'hygiène renforcés (par ex. stands de désinfection supplémentaires, nettoyage et désinfection régulière des surfaces, etc...)

Informations et explications sur l'ensemble des mesures pour les visiteurs avant et pendant la visite

Mise en place de nouvelles technologies numériques pour la gestion des files d'attente et le maintien des distances physiques

Paiement sans contact

Formation des collaborateurs

Les Alsaciens et Francs-Comtois sont nombreux à se rendre chaque année à Europa-Park. Ce sera pour l'instant impossible puisque les frontières entre la France et l'Allemagne sont fermées (sauf pour les travailleurs frontaliers), en raison de l'épidémie de coronavirus. Le parc aquatique Rulantica, situé à proximité, ne rouvrira pas pour l'instant, précise la famille Mack.