Aller au boulot en vélo : le Grand Est remporte le maillot jaune

Selon une étude de l'Insee publiée ce mardi, les habitants du Grand Est sont les plus gros consommateurs de vélo pour se rendre au travail, les Strasbourgeois remportent eux le "maillot jaune de la petite reine" avec 16% de la population.

Strasbourg, maillot jaune de la petite reine. Selon une étude de l'Insee publiée ce mardi, les habitants de notre région sont ceux qui s'en servent le plus pour les trajets domicile-travail. Avec 2,7% des actifs se rendant au travail à vélo, le Grand Est est en tête du classement. La ville de Strasbourg, dotée du premier réseau de pistes cyclables de France, totalise à elle seule 16% des déplacements effectués à vélo par les actifs.

Un mode de transport majoritairement utilisé par les hommes

La capitale alsacienne est ainsi la première commune cyclable de France et devance légèrement Grenoble. Parmi tous les départements français, c'est le Bas-Rhin qui occupe la première place, avec 6,1% des trajets domicile-travail, constate l'Insee. La bicyclette est également très appréciée dans le Haut-Rhin, 6e au classement avec 3,1% des déplacements. Jean Pierre Courson est responsable du service des études de l’Insee Grand Est :

Pourquoi le bas Rhin particulièrement ? C’est l’influence de Strasbourg. Quand on regarde les communes de plus de 100.000 habitants, on s’aperçoit que Strasbourg est comme on l’a titré 'maillot jaune de la petite reine'. C’est 16% de la population active de la commune de Strasbourg qui utilise le vélo pour aller travailler, essentiellement parce qu’il y a des pistes cyclables qui dessinent un réseau assez dense et assez confortable pour utiliser le vélo en tout sécurité.

L'utilisation du vélo pour se rendre au travail varie peu en fonction de l'âge. C'est un mode de transport plutôt apprécié des hommes et par ailleurs, les adeptes de la petite reine sont plus nombreux parmi les cadres et les diplômés du supérieur. En revanche, les cyclistes sont moins nombreux parmi les personnes vivant en couple, surtout si elles ont des enfants.