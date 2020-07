Allier : à vélo ou à pieds la voie verte longe l'Allier

De Billy à Saint-Yorre, la voie verte serpente le long de l'Allier. Ouverte depuis quelques semaines, le tracé de 27 km vient d'être inauguré en présence de tous les élus et partenaires. L'occasion de découvrir les richesses de Vichy-Communauté.

Après l'aménagement des rives de l'Allier autour de Vichy, c'est au tour de la voie verte entre Billy et Saint-Yorre d'être inaugurée. 27 km de piste pour découvrir le patrimoine naturel et historique des neuf communes traversées.

La Voie Verte longe les courbes de l'Allier, un parcours idéal pour découvrir des points de vue encore sauvages, préservés. Une obsession pour Frédéric Aguilera, le maire de Vichy, et président de l'agglomération, "Il y a des zones humides, des zones protégées avec une faune et une flore exceptionnelles. Cela a été un chantier délicat, mais le résultat est là." Cette voie est aussi idéale pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine de l'agglomération vichyssoise., la forteresse du château de Billy, le parc Larbaud à Vichy ou encore les usines L'Oréal et Saint-Yorre.

La Via Allier invite à la découverte. © Radio France - Claudie Hamon

Depuis un mois, Patrick Séror, le maire de Billy, constate une effervescence dans sa commune. "On observe en effet, un afflux de cyclistes et de piétons bien au delà de nos espérances. C'est maintenant à nous de répondre à l'attente des touristes et d'adapter nos offres de services. Il faudra sans doute proposer de la petite restauration, développer notre hôtellerie. Notre boulangerie, reprise il y a deux ans en profite pleinement."

La voie verte est idéale pour se promener en famille. © Radio France - Claudie Hamon

La voie verte est l'occasion de faire des rencontres. Jean-François, un habitant de Hauterive est déjà un habitué du parcours. "Je le connais car je viens souvent pêcher. Ce qu'ils ont fait là c'est formidable car tout le monde peut venir, à pied, à vélo avec ou sans son chien. C'est l'occasion de rencontrer des gens sympas."

Les personnes handicapées peuvent circuler en toute sécurité sur la voie verte. © Radio France - Claudie Hamon

Pierre, le papa d'Arthur attendait cette voie verte depuis longtemps. "Arthur a 18 ans et on ne pouvait pas faire beaucoup de promenades avec le fauteuil d'Arthur. Ici c'est vraiment sympa et agréable."

La voie verte serpente le long de l'Allier. © Radio France - Claudie Hamon

Une troisième phase de travaux est prévue au nord de Vichy. Des boucles qui permettront de rayonner autour de l'Allier d'ici trois ans. Le Coût total de ces travaux s'élève à 10 millions d'euros dont 60% financés par la région et 40% par l'agglomération et le reste financé par le département, l'Etat et l'Europe. A terme, la Voie Verte longera l'Allier sur 70 km.