Allier : Hérisson sur le podium du Village préféré des Français

14 villages étaient en compétition et c'est Hérisson dans l'Allier qui avait l'honneur de représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes lors de l'édition 2021 du Village préféré des Français.

Le palmarès a été dévoilé mercredi soir sur France 3 par le maître de cérémonie Stéphane Bern chevalier de la mise en valeur du patrimoine. Près de 600.000 personnes ont pris part aux votes cette année.

Dans la petite cité médiévale bourbonnaise, les 630 habitants ont retenu leur souffle et plus la soirée avançait, plus la douce pression se faisait grande. Jusqu'à être assuré de figurer sur le podium. Une troisième place qui a comme un goût de victoire. Une fierté pour Hérisson, l'Allier et plus largement l'Auvergne.

Surplombé par les ruines de son château fort et niché sur les rives tranquilles de l'Aumance, Hérisson a tapé dans l’œil des Français et nul doute qu'ils seront nombreux à venir visiter ce petit joyau bourbonnais en vacances. Hérisson n'est pas un musée à ciel ouvert mais un village avec des associations dynamiques, des commerces, un label Natura 2000.

C'est Sancerre (Cher) qui a été élu Village préféré des Français devant Fresnay-sur-Sarthe dans la Sarthe.