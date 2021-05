La date de réouverture du parc animalier et de loisirs bourbonnais a répondu au calendrier de déconfinement et aux critères fixés par le gouvernement. Le PAL souhaitait que le public puisse accéder dès l'ouverture aux attractions.

Allier : le PAL rouvrira ses portes et ses attractions le 9 juin à Saint-Pourçain-sur-Besbre

Le Parc Animalier et des Loisirs aurait pu rouvrir le 19 mai à Saint-Pourçain-sur-Besbre (Allier), mais la reprise de l'activité n'aurait été que très partielle et donc impactant économiquement. La feuille de route du déconfinement fixée par le gouvernement stipule que les parcs d'attractions n'ont reçu que le feu vert pour le 9 juin. C'est dans cette catégorie qu'est placé le PAL avec ses attractions dynamiques et ses manèges intégrés au parc zoologique.

Il faut donc faire avec. Une adaptation permanente au calendrier gouvernemental rythmé par l'évolution de la situation sanitaire. Dans un monde normal, le site bourbonnais aurait dû rouvrir le week-end du 10 avril. C'est donc avec deux mois de retard que le PAL va enfin pouvoir accueillir ses premiers visiteurs.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le PDG du PAL, Arnaud Bennet - par ailleurs président du Syndicat national des espaces de loisirs, d’attractions et culturels - nous confie son soulagement teinté d'impatience. "L'idée, c'est d'ouvrir le 9 juin l'ensemble du parc et l'ensemble des activités pour permettre à nos visiteurs de vivre une belle journée de dépaysement en famille et de divertissement, donc les attractions, les restaurants à toutes les représentations animalières.

Une réouverture encadrée par un protocole sanitaire strict très proche de celui éprouvé l'été dernier. "Toute l'offre du parc sera ouverte dans sa totalité avec un protocole qui va globalement reprendre, celui que nous avions réservé avec quelques aménagements, des contextes différents", précise Arnaud Bennet, "ce protocole nous permet à la fois de garantir la sécurité sanitaire de nos visiteurs et également de garantir une journée confortable et agréable. C'est dommage que nous puissions pas ouvrir à partir du 19 mai, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Nous, ce qu'on souhaite ensuite, c'est pouvoir accueillir nos visiteurs de juin à septembre tout à fait normalement, et somme toute, faire une saison plutôt réussie."

Arnaud Bennet, président du PAL dans l'Allier © Radio France - Juliette Micheneau

Arnaud Benett annonce la réouverture du PAL le 9 juin prochain Copier

Out of Bourbonnais

Jusqu'à présent, les contraintes sanitaires ont freiné les ardeurs des visiteurs potentiels, mais maintenant que la date de réouverture est connue officiellement, le PAL s'attend à une accélérations des réservations. "Comme nous, les visiteurs étaient dans l'expectative et avaient beaucoup de mal à se projeter", déplore Arnaud Bennet. "On s'attend désormais à un rush d'appels, d'autant qu'il reste des places en hébergement pour les week-end de juin".

Ça tombe bien, les Lodges et le Savana Reserve vont pouvoir accueillir leurs premiers clients, le 8 juin, la veille de l'ouverture du parc. Après plus de deux ans de chantier, le nouveau complexe hôtelier du PAL est une reproduction de réserve africaine et propose une expérience immersive au cœur d'une savane artificielle.

Rhinocéros, girafes, zèbres, élands du Cap, nylalas, autruches et grues : depuis les 60 suites du Savana, les visiteurs pourront profiter d'une vue sur les quatre hectares qui bordent l'hôtel, peuplés d'animaux sauvages.