Allier: le parc Paléopolis à nouveau prêt à rugir en 2017!

Après quelques années difficiles, le parc à thème Paléopolis, situé à Gannat dans l'Allier, a ré-ouvert ses portes ce samedi 1er avril. Une saison 2017 qui s'annonce pleine de nouveautés.

C'est la 5ème saison pour ce parc qui vous transporte dans le monde des espèces disparues, des origines jusqu'à aujourd'hui. Cette fois un gros effort a été fait sur l'aspect ludique. "C'est ce qui nous manquait depuis le début" affirme Vincent Salesse, le directeur d'exploitation du site.

Des animations virtuelles

Cette saison, tenez-vous prêt à vous immerger dans le décor! Deux nouvelles activités seront proposées aux visiteurs. La Rencontre et le Paléo Nautilus. Cette dernière "où on vous emmènera à bord d'un sous-marin où vous pourrez voir les monstres marins d'une manière virtuelle" explique Vincent Salesse. Sous les pieds des visiteurs, le sol sera même vibrant! Ces toutes nouvelles animations seront opérationnelles pour les vacances de Pâques.

La chasse aux œufs virtuelle dans le parc Paléopolis © Radio France - Lauriane Havard

Mais en attendant, d'autres activités sont dores et déjà disponibles. Comme la chasse aux œufs de dinosaure virtuelle. A 5 ans, Jean et Morgane sont captivés par le jeu. Pour leur mère c'est une bonne manière de s'amuser et de découvrir à la fois ce monde si lointain. Sarah, elle, était venue au parc il y a 4 ans et pour elle "la transformation est bluffante".

Attirer les visiteurs et relancer le parc

Propriétaire du site depuis 2012, le département de l'Allier avait confié la gestion du parc à la société Fossilis. Mais les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Alors, après la liquidation judiciaire de Fossilis en 2016 c'est le département qui a repris Paléopolis en gestion directe. Malgré une année tronquée en 2016, le parc avait quand même accueilli 25.000 visiteurs. Cette année, le département et le directeur d'exploitation espèrent désormais attirer 50.000 visiteurs. Les réservations concernant les scolaires et les centres loisirs sont déjà encourageantes.