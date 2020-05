Allier: pas de grand Embouteillage sur la Nationale 7 à Lapalisse cette année

Il était programmé les 9, 10 et 11 octobre prochains. Depuis 14 ans, Lapalisse accueille ce grand Embouteillage et récrée l'ambiance des départs en vacances des années 50 et 60. Il n'y avait pas d'autoroute à cette époque, la Nationale 7 était la grande route qui conduisait au sud mais elle comportait quelques villes où la chaussée se rétrécissait, où un virage obligeait à ralentir. Lapalisse était alors redoutée des automobilistes car les jours de grand départ, un bouchon se formait immanquablement et faisait chuter la moyenne.

C'est cette période des 403, 4CV, Aronde, Dauphine, etc... qui revit tous les deux ans à Lapalisse et cette fois tout le monde est ravi de se retrouver en plein milieu d'un bouchon. Une idée originale qui est devenu un must pour tous les collectionneurs de voitures et amoureux de cette époque insouciante. 1.000 véhicules, voitures, camionnettes, camions, se rassemblent pendant ces trois jours pour défiler au milieu du public.

Le grand Embouteillage en 2021 et 2022

Malheureusement, la crise sanitaire est passée par là. Le programme 2020 avait été finalisé le 9 mars dernier, il ne changera pas mais le grand Embouteillage est simplement reporté d'un an. Pas question de prendre le moindre risque et de rassembler des milliers de personnes dans les rues, même s'il reste encore un peu plus de quatre mois avant la date prévue pour l'embouteillage. La nouvelle édition aura donc lieu les 8, 9 et 10 octobre 2021.

Le virus n'aime pas non plus l'art de vivre des sixties: Jacques de Chabannes, maire de Lapalisse

La question se posait également pour la suite, conserver un écart de deux ans entre deux rendez-vous ou bien maintenir celui prévu en 2022. C'est cette dernière solution qui a été retenue; il y a aura donc deux grands Embouteillages en un an. Et les responsables du Pays de Lapalisse espèrent bien que ces vacances 2020, où les français doivent rester dans le pays, sera l'occasion de voir de nombreux touristes venir à Lapalisse, découvrir le patrimoine de l'époque glorieuse de la Nationale 7 qui existe toujours (stations services, publicités murales, etc...) et bien sur son château, qui dominait le bouchon des vacanciers d'autrefois.