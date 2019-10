Allier : 620.000 visiteurs ont fréquenté le PAL en 2019

Plus de 620.000 visiteurs ont arpenté les allées du Parc Animalier et de Loisirs en 2019 à Saint-Pourçain-sur-Besbre, soit le 2e taux de fréquentation de l'histoire du site bourbonnais. La politique d'investissements a porté ses fruits. Explications.

Saint-Pourçain-sur-Besbre, Allier, France

Le PAL a résisté aux caprices du ciel cette année. malgré un gros épisode estival de canicule et des week-ends souvent pluvieux, le Parc Animalier et de Loisirs peut se targuer d'un bon cru 2019 en terme de visiteurs. Plus 620.000 personnes se sont rendus sur le site bourbonnais à Saint-Pourçain-sur-Besbre entre avril et fin septembre. A l'heure du bilan, la direction du parc ne cache pas sa satisfaction.

Pas de record battu cette année (640.000 visiteurs en 2018), mais la 2e plus forte fréquentation de l'histoire du PAL, qui est en pole position des sites de loisirs de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un défi lorsqu'on connait la position géographique très isolée du parc et la précarité de l'accessibilité routière. Le site auvergnat fait désormais partie des cinq parcs d'attractions préférés des Français (selon Tripadvisor).

Autre constat, les visiteurs viennent de plus en plus loin et la clientèle s'européanise avec l'arrivée des Suisses et des Belges. L'offre d'hébergement originale étant rendue possible par les Lodges du PAL, qui enregistre désormais 16.000 nuités annuelles. Des lodges qui resteront ouverts tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances de la Toussaint "avec un parc privatisé pour les hôtes".

Pour expliquer sa bonne santé, la direction du PAL dégage trois éléments clés : 30% du chiffre d'affaires sont réinvestis chaque année, le mixte "animaux-attractions" est unique en France, enfin la Certification Internationale de Tourisme Durable inscrit le site dans une démarche éco-responsable très porteuse.

Ouverture du "PAL Savana Réserve" en 2021

A peine le temps de savourer qu'il faut déjà se plonger vers la saison 2020 et même au-delà. Le parc qui rouvrira ses portes le samedi 11 avril 2020 proposera une grande nouveauté aux visiteurs. Une extension de la Yukon Vallée avec deux nouvelles attractions : les Yukon Trucks (un parcours dans des gros camions made in USA) et la Rivière aux Castors que vous pourrez descendre à bord de tonneaux.

Le PAL qui vivra un moment capital en avril 2021 avec l'ouverture de l'hôtel "le PAL Savana Réserve". Inspiré de certains établissements du Kruger Park en Afrique du Sud, il sera composé de huit bâtiments comptant 60 suites doubles, soit 300 lits, au milieu décor de la savane bourbonnaise.

à lire aussi Un nouvel hôtel en construction au Pal dans l'Allier

Le "PAL Savana Réserve" ouvrira en avril 2021

Notez que le dimanche 13 octobre aura lieu la Journée de la Fondation Le PAL NATURE.