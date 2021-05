Allier : Vichy dévoile son affiche 2021 pour lancer la saison touristique

"On met en scène la joie à se retrouver cet été, en dansant, chantant et célébrant", s’enthousiasme le maire de Vichy Frederic Aguilera en révélant l’affiche 2021 de la ville en Facebook live. Comme en 2018 et 2020, c’est l’illustrateur « M. Z », de son vrai nom Richard Zielenkiewicz, qui l’a réalisée.

Le maire Frederic Aguilera a présenté l'affiche devant le kiosque mis en dessin par M. Z. © Radio France - Thomas Pinaroli

L’artiste décrit l’affiche et explique ses choix : "on a tenu à cette ambiance de nuit qui va être de retour avec l’allègement du couvre-feu." Et quoi de mieux que de danser sous le célèbre kiosque du Fer à cheval pour illustrer la sortie de cette crise au cœur du patrimoine vichyssois ?

Aucun détail n’échappe au maire, qui pointe la robe de la jeune femme et "son motif du carreau Vichy".

Une relance touristique espérée

Malgré les levées très progressives des restrictions, la ville compte bien sur la présence de touristes cet été : "on constate une explosion de la fréquentation des différents sites internet pour se renseigner en vue de cet été, on a beaucoup de demandes de brochures", explique Frederic Aguilera.

Pour faciliter cette relance, la municipalité permet aux bars et restaurants d’étendre leurs terrasses sans frais supplémentaires jusqu’à la fin de l’été.

Les prochaines semaines sont d’autant plus importantes pour la cité thermale que l’UNESCO doit examiner la candidature de la ville pour rentrer au patrimoine mondial au début du mois de juillet.

"On rentre dans la dernière ligne droite, je suis extrêmement optimiste pour que l'on soit retenu dès cette année par l'UNESCO", conclut le maire.