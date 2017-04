Alligators, Grand Nord canadien et projet d'hôtel : le Pal lance sa saison et pense déjà aux suivantes

Le Pal de Dompierre-sur-Besbre lance sa nouvelle saison ce samedi avec en stars, les 22 alligators fraîchement arrivés au parc. Son directeur, lui, pense déjà à l'avenir avec un nouveau manège bientôt en construction et un projet d'hôtel.

Et si c'était l'attraction qui faisait passer au Pal la barre des 600 000 visiteurs ? C'est évidemment l'ambition du parc animalier et de loisirs qui lance ce samedi sa saison 2017. Tête d'affiche pour cette année : ces 22 alligators mis en scène dans un espace de 3000 m² évoquant les marécages de Floride.

Un nouveau manège en construction dès le mois prochain

Le directeur du Pal, Arnaud Bennet voit déjà plus loin que cette nouvelle saison. Dès le mois prochain, le parc va entamer la construction d'une nouvelle attraction, la plus grosse jamais construite au Pal. Un manège à sensations qui emmènera les visiteurs pour un kilomètre d'aventure sur des quads propulsés dans une ambiance de Grand Nord canadien. Une attraction qui va investir un nouvelle zone du parc pour y déplacer le public et décongestionner certains espaces saturés au moment des pics de fréquentation.

Fort de ses "lodges" qui refusent aujourd'hui l'équivalent de trois fois leur capacité, tant elles sont demandées, Arnaud Bennet planche aussi sur un projet d'hôtel, idéalement pour 2019. Un hébergement, toujours dans la thématique africaine, qui se construirait au milieu des animaux, façon safari.