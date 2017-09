Allons à la campagne, mais pas que… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Un meuh, du miam, du zen, de la motte et de l’air ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Péri'Meuh à Périgueux ce week-end

Deux ans après la première édition, qui fut un succès, on se promet de faire cette fois-ci encore meuh pour cette grande fête agricole urbaine de Périgueux, jusqu’à dimanche. Une immense ferme en ville s’installe dans une ambiance festive, entre démonstrations pédagogiques, dégustation et restauration, afin de vous faire passer de l’étable à la table et de la fourche à la fourchette. Afin de vous faire découvrir une agriculture moderne de manière ludique, divers pôles d’intérêts se dispersent de la place Tourny à la place Bugeaud, en passant par les ramblas, la place Montaigne et la place André Maurois. Au programme : 150 bovins de races différentes, 40 chevaux, des ovins, des caprins, des canards des oies, des cochons… Mais aussi du gros matériel agricole, un marché des producteurs de pays, de grandes tablées, une rue de chalets, une grande scène musicale, un labyrinthe des saveurs, une démonstration de chiens de troupeaux et des animations comme s’il en pleuvait ; heureusement, le soleil devrait être de la partie sur le week-end. Sachez enfin que les organisateurs vous proposent d’emprunter gratuitement des navettes Péribus au départ des grands parkings au Palio, au Parc des expos et à Cré@vallée; le stationnement en centre-ville sera également gratuit. France Bleu Périgord vous donne rendez-vous en direct de Péri’Meuh tout au long de ce week-end avec les acteurs de la fête !

Venez « au cœur du produit » à la Fête de la gastronomie

Ne nous y trompons pas, chers amis : cette fête est politique ! Une initiative du Ministère de l’économie, lancée en 2011. La Fête de la gastronomie, chaque 4ème week-end de septembre, a désormais lieu partout en France, mais aussi partout dans le monde (même si je suis franchement dubitatif pour le cas de la Grande-Bretagne)… Restons chez nous et célébrons notre tradition culinaire, le plaisir du goût et du partage du repas. Levons nos verres à consommer avec modération à la santé de l’harmonie entre l’homme et les productions de la nature. Préservons avec allégresse le patrimoine gastronomique Français. Samedi, à Ribérac, rendez-vous de 10h à 22h sur le parvis de l’Office de Tourisme pour rejoindre les stands de producteurs du terroir, avec des tables ouvertes midi et soir, un concert du groupe Paryzyane en soirée et des surprises… Dimanche, à Neuvic, vous pourrez venir vous balader, déguster, vous amuser sur le site du château, avec démonstrations culinaires, ateliers et jeux. Deux concours culinaires seront proposés : l’un pour les enfants de 8 à 12 ans, l’autre pour des duos enfant / grand-parent, qui devront concocter les produits d’une boîte mystère avec Philippe Mesuron.

Salon du bien-être à la Filature de l’Isle ce week-end

Etes-vous « Fen shui », comme on dit en bon Français, option quartier Chinois ?... Le « Feng shui » (littéralement « le vent et l’eau ») est un art millénaire d’origine Chinoise, qui a pour but d’harmoniser l’énergie environnementale d’un lieu, de manière à favoriser la santé, le bien-être et la prospérité de ses occupants. Bon, alors c’est bien joli de se sentir en harmonie dans sa maison, mais pensons un peu plus à nous directement : êtes-vous zen, comme on dit en bon Français, option quartier Japonais ? Cette « méditation silencieuse », vous l’aurez certainement en vous rendant au « Salon bien-être et médecines naturelles » de Périgueux, où vous attendent 80 exposants professionnels, ateliers et conférences. Ajoutez à cela une restauration bio, des ateliers de cuisine Vegan, une exposition de plantes médicinales et la présence exceptionnelle de la Québécoise Lise Bourbeau, fondatrice de l’école « Ecoute ton corps ». Vous l’écouterez donc ce week-end, de 10h à 19h, à la Filature de Périgueux ; l’entrée est à 3 euros et gratuite pour les moins de 18 ans et les personnes à mobilité réduite.

Fête de l’an mil à Saint-Félix-de-Villadeix

Ce dimanche, la motte castrale de Saint-Félix-de-Villadeix fêtera l’an mil tout au long de la journée, avec des démonstrations d’artisanat (ferronnier, vannier, feuillardier, tailleur de pierre, maréchal ferrant, etc) et des jeux pour enfant. De 9h à 11h, une randonnée botanique guidée vous mènera à la découverte du nouveau sentier d’interprétation. A 11h vous est proposée une conférence sur le rôle et la vie d’une motte castrale. Marcassin à la broche et potée médiévale de légumes au chaudron sont au menu du repas médiéval de midi. Tir à l’arc, tir de lance, balades en calèche, jeux en bois et combat de chevaliers viennent compléter le programme.

Prenez l’air à Vanxains

Une « Journée Baptême Passion » est organisée dimanche, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, par l’aéroclub Jean Mermoz de Vanxains. Des baptêmes de l’air en avion et en ULM vous seront proposés à l’aérodrome de Ribérac-Saint-Aulaye, en marge d’une présentation de voitures de prestige.