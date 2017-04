VIDÉO - Alma, choisie pour représenter la France à l'Eurovision : "C'est comme une campagne politique"

A un mois du concours de l'Eurovision, Alma, la chanteuse qui représentera la France, se confie sur sa chanson, "Requiem", et la manière dont elle fait campagne à l'étranger et sur les réseaux sociaux pour séduire le public et les jurys. Cette année, le concours sera retransmis dans les cinémas CGR.

Un mois avant la finale de l'Eurovision, qui aura lieu le 13 mai prochain à Kiev, en Ukraine, , Alma, l'artiste choisie pour représenter la France, se confie au micro de France Bleu sur sa chanson, "Requiem", et sa stratégie pour séduire le public et les jurys de professionnels. La finale, diffusée sur France 2, sera présentée par Stéphane Bern, Marianne James et Amir, le candidat de la France en 2016. Après la belle sixième place d'Amir l'an dernier, la France espère faire au moins aussi bien cette année.

"Requiem" est une chanson pleine d'espoir, pour sourire à la vie malgré le chaos" - Alma

La chanson de l'artiste lyonnaise a notamment été choisie car elle est "très différente de celle d'Amir", explique Edoardo Grassi, le chef de la délégation française pour l'Eurovision. Pourtant, c'est Nazim Khaled, l'auteur de "J'ai cherché", le titre interprété par Amir l'an dernier, qui a composé "Requiem". Une chanson "pleine d'espoir, pour aimer et sourire à la vie même si c'est le chaos", explique Alma.

Un marathon promotionnel avant le concours

Pour le concours, "Requiem" sera interprété avec un refrain en anglais. Il y a deux semaines, Alma a entamé une série de concerts à Londres, Amsterdam ou Madrid. Elle a aussi rencontré ses concurrents en Israël. "Si on veut être bien classé, il faut aussi séduire le public étranger", explique la chanteuse. La France n'a en effet pas le droit de voter pour son candidat. L'opération séduction est également menée sur les réseaux sociaux :"C'est de la communication, du marketing, mais quand on s'engage dans cette compétition, c'est comme une campagne politique", assume Alma.

"Requiem" en live

Lors de la conférence de presse de présentation du concours, Alma a chanté le titre qu'elle défendra pour la France lors du concours.

La finale diffusée dans les cinémas CGR

La finale, présentée par Stéphane Bern et Marianne James, sera diffusée sur France 2 le 13 mai en direct de Kiev, en Ukraine. L'an dernier, elle avait attiré 200 millions de téléspectateurs dans le monde. Cette année, pour la première fois, le concours sera diffusé dans les salles de cinéma CGR.