Alpe d'Huez : les parents font sécher l'école à leurs enfants pour les emmener au ski

Alpe d'Huez, Huez, France

Les vacances d'hiver c'est bientôt ! Dans une poignée de jours pour la zone B (9 février), une dizaine pour la zone A (16 février) et un peu plus pour la zone C (23 février). Mais pour certains c'est déjà trop. Avec le beau soleil et l'enneigement idéal, difficile de résister à l'appel des pistes de skis. D'autant que les tarifs sont plus accessibles hors des périodes de vacances scolaires. Pour ceux qui le peuvent, il suffit de poser quelques jours de congés. Plus difficile si on a des enfants, à moins... de leur faire faire l'école buissonnière.

Avec les parents ou avec un professeur, les enfants peuvent profiter des pistes presque vides © Radio France - Nicolas Joly

La maternelle ? "Pas trop grave"

"À partir de l'année prochaine ça va être difficile de s'absenter à cette période", avance Clémentine. Elle a profité du fait que ses deux enfants soient encore à l'école maternelle pour les emmener skier, avant même le début des vacances. Pas de regret pour les quelques jours de classe manqués : "C'est bien qu'ils voient autre chose que l'école. Ça les fait _évoluer et prendre confiance en eux_." Céline a quant à elle emmené ses trois enfants. Deux sont en maternelle et une est à l'école primaire. "Elle rattrapera ses cours", affirme la maman, confiante.

La vie plus belle sur les pistes que dans les classes ? Pour les enfants le choix est vite fait © Radio France - Nicolas Joly

L'intérêt derrière ces vacances anticipées ? Pour les petits il est tout net : "On a pas école et en plus on fait du ski c'est trop bien", nous dit Adrien, 6 ans. Pour les parents, il s'agit plutôt d'une préoccupation économique. "Avec trois enfants ça coûte vite cher", explique Céline, "hors des vacances scolaires les forfaits et les locations sont moins chers. Et en plus il y a moins de monde."

Une absence avec l'accord des professeurs

"On a prévenu la maîtresse, bien sûr", affirme Karine, qui a emmené skier son petit Gabin, actuellement en grande section de maternelle. L'enseignante ne s'y est pas opposée. Elle n'était pas surprise, car "il y a d'autres élèves dans la classe de Gabin qui s'absentent en dehors des vacances scolaires. En maternelle ça se fait", confirme Karine.