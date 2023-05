Alpes-Maritimes : ce soir, le concert de poche qui a tout d'un grand dans un petit village

Affiche haut de gamme et publics pas classiques. Chaque jour, les Concerts de Poche sillonnent le territoire le plus éloigné de la musique classique et du jazz avec ateliers auprès des plus jeunes et des anciens. A Châteauneuf-Grasse, l'association est repassée cette semaine, un concert est donné mercredi 24 mai au soir à la Terrasse des Arts.

Avec la marimbiste Vassilena Serafimova et le quatuor à cordes Ardeo. Le programme du concert comprendra du Vivaldi notamment et surtout quelques airs de West Side Story (énorme!)

Quatuor Ardeo & Vassilena Serafimova

En amont du concert, des ateliers musicaux participatifs ont été organisés auprès d'enfants et d'anciens qui ont créé ensemble une histoire musicale collective tout en découvrant le marimba.

