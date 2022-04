Alpes-Maritimes : nos librairies indépendantes ont du succès !

On célèbre les librairies indépendantes, partout en France, ce samedi 23 avril ! C'est la 24e édition de cette fête, dont l'origine est espagnole : il s'agit de la Sant Jordi, où l'on s'offre un livre et une rose. Deux choses que vous offrira votre libraire de quartier, si vous allez acheter un livre aujourd'hui, pour vous remercier de votre fidélité.

À Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, il y a du monde à la librairie La Pléiade. Nadège est justement venue acheter des livres avec sa petite-fille Annabelle, 4 ans : "Elle adore qu'on lui lise un livre le soir, elle aime les gommettes, les coloriages…" déclare-t-elle.

A l'intérieur de la librairie La Pléiade à Cagnes-sur-Mer © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Et puis une librairie c'est aussi une ambiance feutrée et une certaine odeur. Les amoureux de livres ne s'y trompent pas : "J'adore le livre papier, j'aime l'odeur, les beaux livres avec le papier glacé. Je suis une grande randonneuse, alors je m'offre beaucoup de livres de randonnée que j'ai toujours dans le sac !"

Naïm, 7 ans, traverse les rayons en courant, il sait exactement ce qu'il cherche : "Naruto ! C'est un manga ! Maman m'a ramené le numéro un et je me suis précipité pour chercher le deux, le trois et le quatre aussi, direct !"

Affiche pour la fête des librairies indépendantes à l'entrée de La Pléiade © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Le choix de la proximité

Une vraie passion est née, sous le regard attendri de Virginie, la libraire. Cette proximité, c'est la force des librairies indépendantes : "On connait les gens alors on axe mieux nos conseils. On a une clientèle fidèle, ils peuvent facilement nous parler !"

Même son de cloche, à Nice, librairie Masséna. Marie, la nouvelle gérante, vient de reprendre la librairie qui marche très bien : "On a de bons chiffres, il y a eu un vrai engouement avec les confinements et une prise de conscience que le livre est un bien de première nécessité. On est dans un pays ou le prix du livre est fixe, et la différence se fait en fait avec les conseils aux clients. Le panier moyen est plutôt stable, autour de 25 euros environ."

La façade colorée de la librairie Masséna, à Nice © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les clients, eux, sont conquis : "On peut y aller à pied, pas besoin de la voiture !", "En venant on peut feuilleter les livres, les découvrir, on est conseillés… on a toujours de très bonnes surprises !", "Souvent, c'est des librairies qui proposent des livres de thématiques très différentes, très ouvertes !", "On va faire les courses en supermarché mais pour les livres, je préfère venir ici !"