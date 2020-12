Alphonse Romano, voix de France Bleu Lorraine et de l'Italie en Moselle, nous a quittés

On a appris, ce mardi, le décès d'Alphonse Romano, président de l'association Amitié et Culture France Italie (et ailleurs), et habitué de notre émission de cuisine. Toute l'équipe de France Bleu Lorraine s'associe à la douleur de ses proches et leur présente ses condoléances.

A France Bleu Lorraine, tout le monde connaissait son sourire et sa bonne humeur, sa passion, aussi, pour l'Italie et en particulier pour la Sicile, dont sa famille était originaire. Alphonse Romano, président de l'association Amitié et Culture France Italie (et ailleurs), intervenait régulièrement dans On cuisine ensemble, entre 10h et 11h. Il nous a quittés ce mardi. Ciao, l'ami...

S'il donnait régulièrement à l'antenne de délicieuses recettes, sa passion allait au-delà de la cuisine. Il avait d'ailleurs créé le festival Italire, semaine de culture franco-italienne à Maizières-lès-Metz, il était même chevalier de l'ordre de l'étoile d'Italie, un insigne décerné par le président de la République italienne.

J'aime autant la choucroute que la lasagne !" - Alphonse Romano

Alphonse Romano était particulièrement fier d'être un mélange, "le Sicilien est rentré en Lorraine comme le sucre dans le café (...) j'aime autant la choucroute que la lasagne !", disait-il en riant : "Je suis fier de dire que je suis un gréco-arabo-normand, pour simplifier parce que j'ai aussi, probablement, des origines espagnoles avec l'occupation bourbonne de la Sicile, je peux dire que j'ai cette fierté-là, de ce melting-pot, je voudrais le transmettre à toutes ces jeunes générations, en leur disant qu'il n'y a rien de plus riche !"

Il savait donner ce bonheur de vivre." - Oreste Sacchelli

Parmi ceux qui le connaissaient bien, Oreste Sacchelli, délégué artistique du festival du film italien de Villerupt : "C'est une énorme tristesse, dit-il. C'était un énorme bonhomme au sourire communicatif. C'était un aimant, quelqu'un qui attirait à lui avec sa sympathie et sa bonhomie. Il savait donner ce bonheur de vivre. Alphonse, c'était la convivialité à l'état pur. Il était profondément hostile à ce qui divisait, il se considérait comme un passeur, quelqu'un capable de rassembler et de distribuer", a-t-il énuméré, la voix plein d'émotions.