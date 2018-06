Deux journalistes issus de la presse papier ont lancé il y a quelques mois un nouveau magazine en ligne. Mise en page épurée, images soignées, et articles bien documentés : Ulysse Lefebvre et Jocelyn Chavy veulent convaincre les lecteurs de les suivre dans leur aventure numérique.

Pendant des années, ils ont signé des articles et des éditoriaux dans Montagnes Magazine, Vertical ou Wider. Aujourd’hui, les deux journalistes - trentenaire pour l’un, quadra pour l’autre - se lancent dans l’aventure de la presse en ligne, un monde où le modèle économique est encore fragile.

Ulysse Lefebvre - Ulysse Lefebvre

"L'idée, pour Ulysse Lefebvre, c'est de pouvoir exploiter internet dans sa dimension plurimédia avec de l'image, du texte évidemment, mais aussi du son, de la vidéo, en essayant de lier tout ça dans un média qui permette de parler au plus grand nombre." Les principales disciplines y trouvent leur place : randonnée, alpinisme, ski, trail, etc.

Exploits, portraits, tutos et billet du lundi

Alpine Mag reprend aussi les items classiques de la presse montagne comme les chroniques d'exploits (en ce moment par exemple le record de vitesse de Colin Haley au Mont Mc Kinley), les tests de matériel (ex les montres GPS), les portraits (le traileur François d'Haene dans son vignoble), les critiques de livres (Push! de Tommy Caldwell, recordman du Nose avec Alex Honnold), mais aussi les sujets sociétaux (on regardera l'interview du géomorphologue chamoniard Ludovic Ravanel sur l'impact du retrait glaciaire sur la pratique de l'alpinisme), des récits de voyages, sans oublier les "ateliers" ou tutoriels sur les avalanches ou les conseils à suivre pour se mettre à la course à pieds en montagne. Pour alimenter le site, les deux journalistes comptent sur quelques dizaines de collaborateurs comme l'écrivain-alpiniste de Beaufort Cédric Sapin-Defour, chroniqueur impertinent de l'Alpe dont le billet du lundi est largement partagé sur les réseaux sociaux.

Jocelyn Chavy à l'Obiou © Radio France - Lionel Cariou

Aventures humaines

Les articles sont généralement fouillés et bien documentés mais pour autant, Jocelyn Chavy se défend de vouloir verser dans l'élitisme : "On pourrait résumer la montagne à des histoires de cotations ou de difficulté, mais le sens de notre travail ce n'est pas du tout ça (...). Si vous n'êtes pas spécialiste de l'escalade de haut-niveau, la question n'est pas là. Quand on donne la parole à l'élite, par exemple les alpinistes du Groupe militaire de haute-montagne (le GMHM, de retour du Changabang en Inde ndlr), ils ont des paroles simples sur leur aventures et on ne parle quasiment pas de cotations ou de choses techniques ; on parle d'une belle aventure humaine et c'est ça qui nous touche."

Vers une évolution de la formule avec une partie payante

Reste maintenant à convaincre le plus grand nombre de lecteurs et pérenniser le site dont l'accès est aujourd'hui totalement gratuit. Pour lancer Alpine Mag, Ulysse Lefebvre et Jocelyn Chavy ont choisi de ne pas opter pour la levée de fonds via les plateformes de financement participatif. Après huit mois d'existence, ils estiment que le projet est maintenant prêt à évoluer vers un autre modèle. "Le projet c'était de montrer pendant quelques temps aux lecteurs ce que Alpine Mag pouvait leur proposer, explique Ulysse Lefebvre. Aujourd'hui on a des retours plutôt bons voire très bons sur les articles, donc on a montré ce que l'on était capable de faire. Dans les semaines voire les mois qui viennent on va faire évoluer le site en proposant une partie de contenus qui sera payante." La formule n'est pas encore arrêtée mais elle devrait prendre la forme d'un abonnement mensuel comme le proposent bon nombre de sites d'information comme par exemple le site lemonde.fr.

Jocelyn Chavy, journaliste et photographe, à Archiane (Drôme) © Radio France - Lionel Cariou

Le site Alpine Mag