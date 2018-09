Ce sont des voitures de sport qui ont eu leur heure de gloire sur les circuits et les rallyes. On peut en admirer 300 réunis à Joué-les-Tours ce week-end

Indre-et-Loire, France

C'est un véritable musée à ciel ouvert. Devant l'Espace Malraux de Joué-les-Tours, 300 voitures et motos de collection participent depuis hier au 8ème anniversaire des "Autos Enjouées", ce grand rassemblement de véhicules anciens. La plupart sont des voitures de sport avec la célèbre Alpine Renault qui est la star du week-end mais il y aussi des R5 Gordini, des Ferraris, des Porsches, et même une Cadillac.

Yvette est la conductrice d'une Clio RSI de 1993, un petit bolide étonnant qui fait beaucoup de bruit: "C'est génial, je m'éclate énormément, çà grimpe aux arbres, c'est pas à mettre entre les mains d'un jeune"

Sur le parking de l'Espace Malraux, les Alpines Renault sont alignées par dizaines. En vedette, l'A 310 et l'A110 championne du monde des rallyes.Claude Véron est le président du TAG, le Touraine Alpine Gordini, un club de fous de voitures de sport anciennes.

L'Alpine Renault, avec sa couleur bleu, c'est la voiture mythique des années 70-80. Moi même j'ai réussi à devenir propriétaire d'une berlinette A110 c'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé -Claude Véron

Un rêve que Jacques a lui aussi réalisé, il est venu du Jura au volant de son Alpine 1600SX achetée 40 000 francs en 1983 ce qui équivaut à un peu plus de 6000 euros. Aujourd'hui, il faut multiplier le prix par 10 ce qui est au dessus des moyens de Mathieu qui est venu de Ballan-Miré pour rêver: "Complètement impossible, le banquier ne serait pas d'accord. Si je pouvais en acheter une je serai assez friand d'une R5 Turbo"

Ce n'est pas une voiture de course mais la Cadillac de Joël se taille un joli succès © Radio France - Denis Guey

Joël est de Sorigny, il est le propriétaire d'une superbe Cadillac métallisée achetée en 2010 du côté de Montbazon. Sur le parking de l'Espace Malraux, la voiture fait l'admiration des amateurs de belles voitures américaines.

Quand on est dans cette voiture on a le sentiment d'être dans un bateau. C'est très agréable. Pour éviter les mauvais coups, on est attentif en permanence, il faut faire de l'anticipation et on ne roule pas vite, juste pour le plaisir du confort -Joël, propriétaire d'une Cadillac de 1964

Le parking de l'espace Malraux est ouvert au public tout l'après-midi ce dimanche à partir de 15H00. Les voitures vont suivre un circuit de présentation, puis leurs équipages participeront à un concours d'élégance, avec une remise des prix vers 18H0