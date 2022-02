Alsace : dans quelles communes pourra-t-on fêter carnaval ?

Pour la troisième année consécutive, les fêtes de carnaval sont perturbées par l'épidémie de Covid. Face à ces complications, certaines communes alsaciennes maintiennent et adaptent leurs festivités, d'autres les annulent. On fait le point.

Les beignets sont arrivés dans les vitrines des pâtisseries alsaciennes, signe que Mardi gras approche (le 16 février) et avec lui les défilés de carnaval. Cette année encore, la pandémie perturbe leur organisation. Les communes font donc des choix différents quant à leur maintien, ou non.

Les festivités auront bien lieu à ...

Colmar et Mulhouse. Avec l'allègement des mesures sanitaires, les deux plus grandes communes du Haut-Rhin ont décidé de relancer la fête. A Colmar, la cavalcade s'élancera le 12 mars. Seule bémol : on ne pourra pas lancer de confettis, sur recommandation de la préfecture.

Certaines petites communes aussi maintiennent leur festivités. A Kembs, près de Mulhouse, on pourra participer au défilé avec son pass sanitaire. "Les personnes sur le trottoir n'auront pas besoin de pass", explique toutefois Edouard Bach, l'organisateur, qui attend 5000 participants. Dans le Bas Rhin, Rosheim, maintient également son carnaval vénitien le 5 et 6 mars.

Elles annulent leurs festivités

A Zillisheim, Pfastatt, Sundhouse ou encore Lauterbourg, les organisateurs jettent l'éponge cette année encore.

A Hoerdt, l'emblématique cavalcade est annulée "à cause des conditions sanitaires qui nous sont imposées" éclaire René Wolfhugel, président de l'association carnavalesque. Une petite fête sera organisée le 16 février, jour du mardi gras.

La décision n'est pas encore prise

Enfin, malgré cette échéance qui approche, certaine mairie n'ont pas encore décidé dans quelles conditions vont se tenir leur carnaval. C'est le cas par exemple de Mothern, au nord du Bas-Rhin, et de Strasbourg.

"Le problème ce n'est pas tant son maintien, c'est de savoir dans quelles conditions on peut le fêter", assure Guillaume Libsig, adjoint en charge des festivités à la mairie de Strasbourg. La ville se donne encore un peu de temps avant de décider, alors que le carnaval doit avoir lieu à la mi-mars.