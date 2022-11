Alsace : et si votre recette alsacienne se retrouvait dans un livre gastronomique ?

Et si vos meilleures recettes de plats alsaciens étaient publiées dans un livre aux côtés de celles des plus grands chefs de notre région ? C'est ce que propose la CEA, la collectivité européenne d'Alsace, en partenariat avec l'association Etoiles d'Alsace, qui réunit les chefs étoilés alsaciens.

ⓘ Publicité

Le livre sera publié fin février lors du salon de l'agriculture puis présenté le 6 mars lors de la cérémonie de remise des étoiles Michelin à Strasbourg. Ce livre se veut une mine de recettes consacrée à notre gastronomie alsacienne.

Il proposera donc 300 recettes : 200 inventées par des chefs étoilés et 100 proposées par des particuliers qui auront soumis leur recette à un jury de professionnels et de critiques gastronomiques.

L'idée étant de retrouver le patrimoine culinaire profond alsacien explique Edouard Baumann, l'un des responsables de l'auberge de l'Ill à Illhaeusern (2 étoiles) et président de l'association Etoiles d'Alsace.

"On ouvre un peu une boîte de pandore, on a tous autour de nous des souvenirs de grands repas du dimanche midi donc on va piocher dans le talent alsacien. On est hyper enthousiastes et impatients de voir le résultat de cette collecte" dit-il. Et il ajoute :

"Moi j'ai un plat que ma grand-mère faisait. C'est des apfelkiechle, des galettes de pommes, et personne dans la famille n'a la recette car elle ne l'a jamais écrite. Je suis en train de tenter de retrouver cette recette, je travaille pour cela, pour la proposer peut être dans le livre. J'espère que beaucoup feront cela, en tentant de retrouver des recettes de famille. Pour que génération après génération, ce patrimoine gastronomique alsacien soit perpétué".

Le livre se veut une mémoire vivante de notre gastronomie. Mais une gastronomie malgré tout en mouvement. Des QR codes seront disséminés à travers les pages. Ils renverront vers un site internet où les recettes pourront évoluer au fil dans ans, être mises à jour.

Si vous voulez proposer une recette, il faut en tout cas l'envoyer avant le 30 novembre sur marecettealsacienne.fr .

"J'encourage tout le monde à publier le plus vite possible sa recette. Les premières arrivées seront analysées et scrutées en priorité" sourit Edouard Baumann.