Alsace : le château du Haut-Koenigsbourg ne rouvrira pas tout de suite

Le château du Haut Koenigsbourg ne rouvrira pas tout de suite. Le château emblématique de l'Alsace, situé à Orschwiller tout près de Sélestat dans le Bas Rhin, est fermé depuis une semaine (depuis le 29 mars). Et cela parce qu'une pierre s'est détachée et est tombée d'une tour le 25 mars. Depuis les équipes travaillent à la sécurisation du site mais la réouverture n'est pas pour demain.

Le château ne rouvrira au mieux que pour le week-end de Pâques. Pas avant vendredi 15 avril en tout cas. La collectivité européenne d'Alsace propriétaire du monument explique qu'il faut tout vérifier tout sécuriser, depuis qu'un bloc de grès est tombé de la tour du pigeonnier. Un corbeau, c'est à dire une grosse pierre qui soutenait d'autres blocs, s'est détachée et a chuté de plusieurs mètres mettant en péril la tour elle-même.

Des sangles ont depuis été fixées sur la zone abîmée. Mais il faut maintenant réparer, sonder aussi pour détecter d'éventuelles autres fragilités.

Des travaux coûteux

"Les réparations de court terme, on espère les terminer pour le week-end de Pâques. On fait le maximum pour pouvoir rouvrir. La réparation complète, les travaux plus complets prendront quelques mois. Il faut aussi détecter un éventuel défaut structurel, cela prendra un peu plus de temps" explique Charles Sitzenstuhl, conseiller d'Alsace dans le canton de Sélestat.

En attendant la fin des réparations d'urgence, la CEA a donc décidé de maintenir le château fermé aux visiteurs individuels pour ne prendre aucun risque.

Les groupes eux sur réservation peuvent continuer à se rendre au Haut Koenigsbourg, mais ils empruntent un autre parcours de visite. Les travaux pendant ce temps continuent. Le bloc de grès va être remplacé. Des opérations qui ont déjà coûté plus de 350.000 euros à la collectivité.