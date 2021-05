En Alsace, le parc de Wesserling candidat au titre de "Monument préféré des Français"

Le parc de Wesserling (Haut-Rhin) va concourir pour le titre de "Monument préféré des Français". L'opération, initiée par France Télévisions et animée par Stéphane Bern s’inscrit dans le cadre des 38e journées européennes du patrimoine.

Le parc de Wesserling dans le Haut-Rhin figurera-t-il parmi les 14 sites patrimoniaux retenus pour concourir au titre de "Monument préféré des Français 2021" ? C'est la nouvelle opération de France Télévisions animée par Stéphane Bern dans le cadre des 38e journées européennes du patrimoine. Un monument sera sélectionné dans chacune des 14 régions participantes.

En compétition avec la gare de Metz et la place Stanislas à Nancy

Pour le Grand Est, le parc de Wesserling sera en compétition avec la gare de Metz (plus belle gare de France 2021 selon le concours SNCF Gares et Connexion) et la place Stanislas à Nancy.

Le parc qui se trouve sur la commune d'Husseren-Wesserling abritait des ateliers de fabrication de toiles de coton appelées indiennes depuis le 18e siècle. Une ancienne manufacture royale reprise et développée par des familles d'industriels protestants. Le site comprend usines, hangars, château, maisons de maître, friche industrielle, ferme, grande chaufferie et même une église. Une collection de monuments qui retrace, dans un vaste parc, l’histoire de l’économie locale vouée au textile.

Pour choisir le "Monument préféré des Français", le public est appelé à voter en ligne, entre le 25 mai à 10h et le 11 juin à midi.