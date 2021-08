Alsace : les colonies de vacances ont la cote

Sur les hauteurs de Stosswihr, face au Petit Ballon, au Honeck et au col de la Schlucht, le centre Laroche a retrouvé une activité normale cet été. "On a un taux de remplissage de plus de 90 %. L'année dernière on s'était limité à 65% pour des raisons sanitaires", se réjouit le directeur Stéphane Renaudet, chaussures de marche aux pieds et lunettes de soleil sur le tête.

Environ 10% de réservations en plus pendant l'été

Comme dans les deux autres centres alsaciens de l'association PEP Alsace (à Aubure et Orbey), il constate que son site attire de plus en plus d'enfants originaires de la région. "On a beaucoup de jeunes alsaciens, ou du Grand-Est. On a même des habitants de Stosswihr, qui ont mis leurs enfants dans la colonie de vacances de Stosswihr, c'est très rigolo", explique-t-il.

Les chiffres de l'association ne permettent pas de mesurer cet afflux des locaux. Ils montrent en revanche le succès des trois centres alsaciens cet été. 12 822 journées de séjour ont été réservées pour les mois mois de juillet et août, contre 11 365 en 2019 (avant la crise sanitaire). Soit une augmentation de plus de 10%.

Cette hausse se retrouve surtout lors de la deuxième quinzaine du mois d'août, qui est d'ordinaire une période creuse. Les réservations pour des colonies de vacances à l'étranger ou dans d'autres régions (baisse de 40% environ par rapport à 2019) ont, elles, diminué.

On oublie même d'enlever le masque en extérieur

Pour que les vacances soient belles, le centre a mis en place un protocole sanitaire strict. "On a beaucoup de recul par rapport à l'année dernière, on sait faire. Ça crée de l'inertie mais c'est pas grave, les enfants sont contents d'être là", témoigne Thierry en désinfectant les flèches après l'atelier tir à l'arc.

Atelier tir à l'arc au centre Laroche de Stosswihr avec des adolescents venus de Fribourg © Radio France - Jules Hauss

Pour éviter que le virus ne s'invite dans l'établissement, les animateurs prennent la température des enfants avant d'entrer dans le centre. Les parents, eux, ne peuvent pas entrer pour visiter les locaux.

"L'avantage cette année c'est que les enfants sont habitués à porter le masque. Ils l'ont fait à l'école donc c'est presque automatique pour eux, on n'a plus besoin de leur dire", relate Léna, une des animatrices du centre. "Parfois, on oublie de l'enlever même quand on est dehors", abonde Naomi, jeune vacancière.

Une olympiade en période olympique

Si un enfant présente des symptômes, il est isolé dans une chambre. Il sera alors récupéré par ses parents et devra se faire tester. Si le test est négatif, l'enfant peut retrouver le groupe, mais en cas de test positif, tous ceux qui l'ont côtoyé doivent se faire tester. Et ensuite ? "On avisera, mais rien n'est clairement défini", éclaire Stéphane Renaudet.

Malgré les épisodes de pluie, les activités se font donc majoritairement en extérieur. Pour les petits, en pleine période olympique, ce sont des olympiades qui sont au programme. Avec comme épreuves courses en sac à patates, des énigmes et dégustation à l'aveugle.