Alsace : les vrais campeurs ne redoutent pas la pluie

Les emplacements libres sont nombreux en ce début du mois d'aout au camping de la ferme des Tuileries. Le vent et les averses qui tombent régulièrement n'incitent pas à monter une tente. Pourtant ce camping de 150 emplacements est loin d'être désert. Il y a bien-sûr des campings car, mais aussi quelques tentes. "Il y a quand même des gens qui résistent, c'est les vrais campeurs, on va dire", constate le patron, Jean-Paul Roéttelé.

ⓘ Publicité

"Avec une tonnelle et des bâches, on tient le coup !"

Le camping, situé au bord du Rhin est occupé majoritairement par des Allemands, comme Andréa. Elle habite au bord de la mer Baltique. Elle est venue à Rhinau pour des vacances en famille avec une dizaine de personnes, et elle ne regrette pas. "On s'est apporté une tonnelle, et on a acheté des bâches en plus ici au supermarché. On tient le coup ! Les tentes sont étanches, la famille est réunie, abandonner n'est pas une option."

Une bonne organisation, et un bon matériel, voilà le secret. Christine est venue du Nord pour une semaine avec ses trois enfants. Elle a apporté une deuxième tente. "Elle nous sert à faire la cuisine, c'est aussi le salon, et un endroit où se réfugier quand il pleut."

Toute une partie du camping est aussi réservée au sédentaires, qui passent plusieurs mois de l'année sur place. C'est le cas de Richard, il habite à Strasbourg, mais il vient avec son épouse passer six mois au camping chaque année. Et la pluie ne le dérange pas. "On est un campeur ou on ne l'est pas ! On est à l'abris." Entre deux averses, il sort retrouver les autres campeurs pour des parties de pétanque.