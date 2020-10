Alsace : mauvais début de saison pour la cueillette de champignons

A cause de la sécheresse qui touche l'Alsace cette année, il y a encore peu de champignons dans les forêts. Quels sont ceux que l'on trouve actuellement ?

"On a déjà fait un repérage mais il n'y a pas grand chose. Les sortes que l'on cueille habituellement pointent à peine", témoigne Pascal, obernois et cueilleur occasionnel. Cette année, "A cause de la sécheresse, la saison de la cueillette des champignons commence mal", confirme Dominique Schott, président de la Société mycologique de Strasbourg.

Certaines espèces peinent à pousser

Les arbres ont souffert du déficit de pluie de ces derniers mois. Or, explique Dominique Schott, "Beaucoup d'espèces de champignons dépendent des arbres, si l'arbre va mal, le champignon va mal." Pourtant les amateurs de champignons sortent les paniers en cette période. Et les forêts ne sont pas complètement vides poursuit le spécialiste.

D'autres variétés profitent des pluies d'octobre

"On trouve surtout des champignons de la litière, donc des champignons qui sortent après les pluies. On trouve également beaucoup de champignons associés au bois, parce que le bois a la capacité d'accumuler l'humidité", indique Dominique Schott. Les lactaires délicieux par exemple, font partie des espèces que l'on trouve actuellement en forêt.

La vigilance, toujours de mise

En Alsace on trouve plus de 5 000 variétés différentes de champignons selon Dominique Schott. Il prévient : "Il faut bien connaitre les espèces que l'on ramasse et en cas de doute, demander à un spécialiste ou un pharmacien." Il met également en garde contre les application de reconnaissance sur smartphone, fiables seulement une fois sur deux selon le spécialiste.