Alsace : ouverture de la pêche à la truite ce samedi, 30.000 amateurs vont taquiner le poisson

La pêche à la truite ouvre ses portes ce samedi matin en Alsace. Plus de 30.000 pêcheurs retrouvent le chemin des rivières. Ils ressortent les cannes à pêche jusqu'au 15 septembre.

Le poisson le plus pêché est la truite fario, une truite qui se cantonne dans les eaux froides des parties supérieures des rivières. Elles peuvent atteindre plusieurs kilos.

Dans le Haut-Rhin, où il y a à peu près 12.000 pêcheurs, il va y avoir du monde près des berges des six rivières : la Doller, la Thur, la Lauch, mais aussi la Fecht et la Weiss. Les pêcheurs espèrent que malgré la sécheresse de cet été, les poissons ont réussi à se reproduire.

Beaucoup de pêcheurs ne mangent pas leurs poissons. Il préfèrent faire une belle photo de leur prise et la relâcher dans la nature. Ce sont surtout les jeunes générations qui sont adeptes de cette technique du "No kill ", ne pas tuer.

Quand on prend une belle pièce, on fait une belle photo, un petit bisou et on relâche,' Jean-Claude Zwickert, le président de la fédération de pêche du Haut-Rhin