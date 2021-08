Télévision: France 5 met l'Alsace à l'honneur dimanche soir dans un documentaire

Ribeauvillé, le fort de Schoenenbourg, les cigognes et les spaetzle : France 5 diffuse ce dimanche un documentaire sur l'Alsace pour son émission "100 lieux qu'il faut voir". Un film qui s'adresse autant aux futurs touristes, qu'aux Alsaciens désirant mieux connaître leur région.

52 minutes, à la découverte de l'Alsace, de la plaine d'Alsace au massif des Vosges. Voilà le programme de l'émission "100 lieux qu'il faut voir", diffusée ce dimanche soir à 20h50 sur France 5. Un documentaire qui démarre à Strasbourg à la découverte de la cathédrale, passe rendre visite aux cigognes de Hunawihr et termine au château du Fleckenstein à Lembach.

Faire découvrir l'Alsace grâce aux locaux

Ce n'est pas la première fois que l'émission passe par chez nous. Lors de ses sept saisons précédentes, le programme conçu par France 5 avait déjà consacré un épisode au Bas-Rhin, et un autre au Haut-Rhin.

Le concept : présenter les spécificités d'un territoire avec des guides qui ne sont pas des journalistes, ni des animateurs. "L'objectif c'est de faire découvrir une région par le biais des gens de la région. Quand les ambassadeurs interviewent des gérants de musées ou des historiens d'une ville, ce sont presque des voisins", explique le réalisateur Emmanuel Descombes.

Dans les cuisines du chef deux étoiles Olivier Nasti à Kaysersberg © Radio France - Hôtel Kaysersberg

Du beffroi de la cathédrale aux tranchées

Après avoir mis en avant la ville de Riquewihr, ou le château du Haut-Koenigsbourg lors des précédents épisodes, l'équipe de l'émission a souhaité s'intéresser à d'autres lieux un peu moins connus cette fois-ci. Les tranchées du Linge, le fort de Schoenenbourg, ou encore la réserve naturelle du Rohrschollen. La caméra s'est également glissée dans le beffroi de la cathédrale de Strasbourg, interdit aux visiteurs.

"C'est une découverte un peu gourmande qui permet aussi bien aux gens qui sont à l'extérieur de la région qu'à ceux qui y vivent de découvrir différemment le patrimoine", décrit le réalisateur.

Tournage au Linge à Orbey © Radio France - Hôtel Kaysersberg

Dans d'autres territoires, la recette a déjà fait ses preuves selon lui. "J'avais fait un documentaire dans les Ardennes et le propriétaire d'un des musées m'avait appelé quelques jours après l'émission pour me dire que grâce à elle, beaucoup de locaux qui habitaient à quelques kilomètres étaient venus y faire un tour".

L'impression d'être dans un décor de cinéma

Le tournage s'est déroulé durant dix jours, au mois de septembre l'année dernière. Et selon le réalisateur Emmanuel Descombes, filmer l'Alsace est un pur bonheur.

"Moi qui sillonne pas mal la France, je suis à chaque fois surpris du côté très propret et très entretenu de toutes les maisons alsaciennes. Comme les peintures des maisons sont refaites très régulièrement on a l'impression d'être dans un décor de cinéma. Pour l'image et la caméra, c'est formidable d'avoir autant de diversités. J'adore".

Vous retrouverez la bande-annonce du documentaire en cliquant sur ce lien. Si vous ratez la diffusion en direct dimanche soir à 20h50, vous pourrez le revoir en différé ici.