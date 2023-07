Aluna festival : 21.000 spectateurs pour Florent Pagny

Des retrouvailles émouvantes pour Florent Pagny ce samedi soir. Après un an et demi d'arrêt pour soigner un cancer du poumon, le chanteur faisait son retour sur scène. Aluna est sa deuxième date après Nîmes vendredi. Et ce sont 21.000 spectateurs qui l'ont accueilli à Ruoms au pied de la grande scène Etoile du festival du Sud Ardèche. Plus d'une heure et demi de concert. La voix intacte et avec une énergie débordante, il a conquis le public, certains reconnaissant qu'ils ont versé une petite larme.

Florent Pagny a conclu une édition 2023 réussie selon le fondateur de l'Aluna festival Jean Boucher. Les trois soirées auront réuni 61.000 spectateurs dont 56.000 payants. "La quatrième meilleure année grâce au mélange des styles" analyse Jean Boucher qui donne rendez-vous aux festivaliers les 27, 28 et 29 juin 2024.