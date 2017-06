Aluna Festival: mettez-vous à la place des artistes

L'Ardèche Aluna festival accueillera pour son dixième anniversaire les Vieilles Canailles ( Dutronc, Hallyday et Mitchell ) samedi. Avant, il y aura Julien Doré ou encore Iggy Pop. Derniers préparatifs avant l'accueil des premiers festivaliers jeudi soir.

Il y a dix ans, un patron de camping de Ruoms avait l'idée de monter un festival. Jean Boucher invite Jennyfer, Mory Kanté et I Muvrini. Résultat un concert annulé, celui de Mory Kanté en raison de la pluie et 2.000 spectateurs.

Je n'y connaissais rien explique aujourd'hui Jean Boucher

Et pourtant il persiste, monte une association et le festival grandit. 65.000 spectateurs sont attendus de jeudi à samedi juste à côté du camping où le staff technique met la dernière main au montage de la scène. Juste devant, le terre plein peut accueillir 30.000 spectateurs. Le camping lui juste à côté a été vidé et est réservé aux festivaliers avant de retrouver dès lundi les touristes. La date n'a pas été choisie au hasard. Il s'agit d'amener du monde en Sud Ardèche en dehors des ponts de Mai et des mois de pleine saison, Juillet et Août.

Sous un soleil de plomb, les techniciens terminent l'aménagement du site

Une programmation très grand public

C'est la volonté de départ, une programmation populaire. Vous retrouverez jeudi, le nîmois Julien Doré, le groupe Matmatah et Iggy Pop. Vendredi M Pokora, Vianney et Renaud. Et puis pour la clôture samedi, Cali, Olivia Ruiz, Claudio capéo et les Vieilles Canailles, le trio Dutronc, Mitchell, Hallyday.