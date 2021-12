Aluna festival : "On ne peut pas annuler trois fois, ce serait la mort", selon le président Jean Boucher

"Je suis optimiste", répète à l'envi Jean Boucher, le président-fondateur du festival Aluna à Ruoms. Après deux annulations successives en raison du covid, les organisateurs ont l'ambition d'afficher complet pour les quatre dates prévues en juin. Ils ont pour cela augmenté les budgets et invité de grosses têtes d'affiche : Stromae, Angèle, Vianney ou encore les Dutronc père et fils.

C'est certes un pari sur l'avenir dans un contexte sanitaire où tout évolue très rapidement, mais Jean Boucher veut y croire. "On ne peut pas annuler trois fois, ce serait la mort du festival", explique le fondateur. Les subventions de l'état et des collectivités ont permis de maintenir les comptes à flot mais une nouvelle annulation rendrait la situation très tendue.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont voulu voir les choses en grand en invitant de grands artistes et en ajoutant une date. Objectif : afficher complet tous les soirs et donc attirer 26.000 personnes à chaque date. Pour l'heure, 12.000 billets ont été vendus. "Ce n'est pas l'euphorie comme je l'espérais, confesse Jean Boucher. Mais par exemple, Stromae n'a pas encore fait de com. Il le fera en février donc on va patienter".

Jean Boucher espère que les mesures sanitaires seront moins contraignantes en juin prochain en particulier sur le port du masque : "Sous 40°C ce n'est pas possible". En tout cas, si le covid a compliqué la tâche des organisateurs les années précédentes, la situation semble s'améliorer selon le directeur. Didier Viricel, assure avoir rencontré moins de difficultés pour remplir la programmation : "Les artistes ont repris leurs concerts et il y avait donc un panel plus important par rapport l'édition 2021. En 2022, on est tous confiants, tous les festivals sont repartis et ont annoncé plus au moins leur programmation".

Aluna festival aura lieu les 16, 23, 24 et 25 juin à Ruoms. La programmation est à retrouver en cliquant ici.